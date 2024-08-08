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В Госдуме предложили наказать сливших недостоверную информацию о Поддубном - РИА Новости, 08.08.2024
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14:51 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/informatsiya-1964937503.html
В Госдуме предложили наказать сливших недостоверную информацию о Поддубном
В Госдуме предложили наказать сливших недостоверную информацию о Поддубном - РИА Новости, 08.08.2024
В Госдуме предложили наказать сливших недостоверную информацию о Поддубном
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил привлечь к ответственности тех, кто в среду "слил в сеть" недостоверную информацию вокруг жизни и здоровья военкора... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T14:51
2024-08-08T14:51
курская область
евгений поддубный
султан хамзаев
родион мирошник
госдума рф
вооруженные силы украины
ранение военкора поддубного в курской области
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил привлечь к ответственности тех, кто в среду "слил в сеть" недостоверную информацию вокруг жизни и здоровья военкора Евгения Поддубного. Седьмого августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести в Москву. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала. "Я предлагаю привлечь к ответственности всех тех, кто вчера решил слить в сеть "инсайды" вокруг жизни и здоровья военкора ВГТРК Евгения Поддубного", - сказал Хамзаев РИА Новости. Депутат отметил, что такое действие было совершено вне этики, вне морали и вне журналистских и общечеловеческих правил. "За слова надо отвечать. Такой "хайп" должен подлежать оценке со стороны правоохранительных органов", - добавил парламентарий. Ранее депутат ГД Михаил Делягин извинился перед военкором Евгением Поддубным и его родственниками за то, что сообщил накануне о возможной смерти Поддубного во время атаки беспилотника ВСУ в Курской области.
https://ria.ru/20240808/poddubnyj-1964927653.html
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курская область, евгений поддубный, султан хамзаев, родион мирошник, госдума рф, вооруженные силы украины, ранение военкора поддубного в курской области
Курская область, Евгений Поддубный, Султан Хамзаев, Родион Мирошник, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, Ранение военкора Поддубного в Курской области
В Госдуме предложили наказать сливших недостоверную информацию о Поддубном

Депутат: надо наказать тех, кто слил в сеть недостоверную информацию о Поддубном

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТелемост с военным корреспондентом ВГТРК Евгением Поддубным
Телемост с военным корреспондентом ВГТРК Евгением Поддубным - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Телемост с военным корреспондентом ВГТРК Евгением Поддубным . Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил привлечь к ответственности тех, кто в среду "слил в сеть" недостоверную информацию вокруг жизни и здоровья военкора Евгения Поддубного.
Седьмого августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести в Москву. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.
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"Я предлагаю привлечь к ответственности всех тех, кто вчера решил слить в сеть "инсайды" вокруг жизни и здоровья военкора ВГТРК Евгения Поддубного", - сказал Хамзаев РИА Новости.
Депутат отметил, что такое действие было совершено вне этики, вне морали и вне журналистских и общечеловеческих правил. "За слова надо отвечать. Такой "хайп" должен подлежать оценке со стороны правоохранительных органов", - добавил парламентарий.
Ранее депутат ГД Михаил Делягин извинился перед военкором Евгением Поддубным и его родственниками за то, что сообщил накануне о возможной смерти Поддубного во время атаки беспилотника ВСУ в Курской области.
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Курская областьЕвгений ПоддубныйСултан ХамзаевРодион МирошникГосдума РФВооруженные силы УкраиныРанение военкора Поддубного в Курской области
 
 
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