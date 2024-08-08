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СМИ: Турция может подключить российские С-400 к национальной системе ПВО - РИА Новости, 08.08.2024
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08:38 08.08.2024 (обновлено: 09:00 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/hrriyet-1964815891.html
СМИ: Турция может подключить российские С-400 к национальной системе ПВО
СМИ: Турция может подключить российские С-400 к национальной системе ПВО - РИА Новости, 08.08.2024
СМИ: Турция может подключить российские С-400 к национальной системе ПВО
Турция может подключить закупленные у России ЗРК С-400 в разрабатываемую национальную многоуровневую систему противовоздушной обороны (ПВО) "Стальной купол",... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T08:38
2024-08-08T09:00
дмитрий шугаев
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АНКАРА, 8 авг - РИА Новости. Турция может подключить закупленные у России ЗРК С-400 в разрабатываемую национальную многоуровневую систему противовоздушной обороны (ПВО) "Стальной купол", пишет в четверг газета Hürriyet со ссылкой на мнения экспертов. Турция разрабатывает многоуровневую систему противовоздушной обороны "Стальной купол", которая как утверждается, является более комплексной, чем израильский "Железный купол". Тема обсуждалась на недавнем заседании ведомств по оборонной промышленности под председательством президента Турции Тайипа Эрдогана. "Помимо стратегических целей, "Стальной купол" призван полностью обеспечить воздушную безопасность страны. Он также призван как можно быстрее уничтожить возможные угрозы за пределами территории страны. Таким образом, минимизируются всевозможные потери и затраты. Время принятия решения ускоряется, а потери минимизируются", - пишет издание. По мнению аналитика по вопросам безопасности Турана Огуза, Турция может подключить закупленные российские ЗРК С-400 в национальную многоуровневую систему противовоздушной обороны. "С-400 также могут быть включены в эту систему. Поскольку это наша собственная национальная система, мы можем подключить и С-400"- отметил он. Россия и Турция в 2017 году заключили первый контракт на полковой комплект С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов с опционом на закупку еще одного полка. Поставки первого полка были выполнены летом–осенью 2019 года. В 2022 году директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев сообщил РИА Новости, что контракт на поставку второго полка ЗРС С-400 подписан и начал реализовываться.
https://ria.ru/20240201/ssha-1924701234.html
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дмитрий шугаев, с-400 «триумф», в мире
Дмитрий Шугаев, С-400 «Триумф», В мире
СМИ: Турция может подключить российские С-400 к национальной системе ПВО

Hürriyet: Турция может подключить закупленные у России С-400 к системе ПВО

© AP PhotoГрузовик с частью комплекса ПВО С-400 в военном аэропорту Муртед под Анкарой
Грузовик с частью комплекса ПВО С-400 в военном аэропорту Муртед под Анкарой - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© AP Photo
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АНКАРА, 8 авг - РИА Новости. Турция может подключить закупленные у России ЗРК С-400 в разрабатываемую национальную многоуровневую систему противовоздушной обороны (ПВО) "Стальной купол", пишет в четверг газета Hürriyet со ссылкой на мнения экспертов.
Турция разрабатывает многоуровневую систему противовоздушной обороны "Стальной купол", которая как утверждается, является более комплексной, чем израильский "Железный купол". Тема обсуждалась на недавнем заседании ведомств по оборонной промышленности под председательством президента Турции Тайипа Эрдогана.
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"Помимо стратегических целей, "Стальной купол" призван полностью обеспечить воздушную безопасность страны. Он также призван как можно быстрее уничтожить возможные угрозы за пределами территории страны. Таким образом, минимизируются всевозможные потери и затраты. Время принятия решения ускоряется, а потери минимизируются", - пишет издание.
По мнению аналитика по вопросам безопасности Турана Огуза, Турция может подключить закупленные российские ЗРК С-400 в национальную многоуровневую систему противовоздушной обороны.
«
"С-400 также могут быть включены в эту систему. Поскольку это наша собственная национальная система, мы можем подключить и С-400"- отметил он.
Россия и Турция в 2017 году заключили первый контракт на полковой комплект С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов с опционом на закупку еще одного полка. Поставки первого полка были выполнены летом–осенью 2019 года.
В 2022 году директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев сообщил РИА Новости, что контракт на поставку второго полка ЗРС С-400 подписан и начал реализовываться.
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