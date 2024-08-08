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СМИ сообщили о планах "Хезболлы" нанести удар по Израилю - РИА Новости, 08.08.2024
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04:30 08.08.2024 (обновлено: 04:32 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/hezbolly-1964803807.html
СМИ сообщили о планах "Хезболлы" нанести удар по Израилю
СМИ сообщили о планах "Хезболлы" нанести удар по Израилю - РИА Новости, 08.08.2024
СМИ сообщили о планах "Хезболлы" нанести удар по Израилю
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" может нанести удар по Израилю вне зависимости от намерений Ирана, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T04:30
2024-08-08T04:32
в мире
израиль
иран
сша
исмаил хания
хасан насралла
хезболла
хамас
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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" может нанести удар по Израилю вне зависимости от намерений Ирана, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источники. "Как сообщили CNN два источника, знакомые с разведданными, все больше кажется, что "Хезболлах" может нанести удар по Израилю вне зависимости от того, каковы могут быть намерения у Ирана. Один из источников заявил, что ливанская группировка продвигается быстрее, чем Иран, в своих планах и надеется нанести удар по Израилю в ближайшие дни", - сообщает телеканал. Несколько чиновников сообщили телеканалу, что Иран, по всей видимости, еще продумывает планы своих действий в отношении Израиля. Неназванный американский военный чиновник считает, что Иран сделал некоторые приготовления, но не все из тех, что США ожидали увидеть перед возможным серьезным нападением на Израиль, указывает телеканал. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля. Ранее лидер ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насралла заявлял, что ливанское движение сопротивления переходит на новый уровень борьбы с Израилем после удара по южному пригороду Бейрута, в результате которого погиб высокопоставленный командир движения Фуад Шукр. Палестинское движение ХАМАС сообщало о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Израильтяне не комментируют обвинения в причастности к гибели Хании, но взяли ответственность за покушение на Шукра, который, по их данным, стоял за обстрелом Голанских высот, где погибли 12 друзских детей. В прошлое воскресенье телеканал NBC News со ссылкой на неназванного израильского чиновника сообщил, что еврейское государство готовится к возможной многодневной атаке со стороны Ирана и шиитского движения "Хезболлах" после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командира шиитского движения "Хезболлах" Фуада Шукра.
https://ria.ru/20240719/tsahal-1960682866.html
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в мире, израиль, иран, сша, исмаил хания, хасан насралла, хезболла, хамас, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, Израиль, Иран, США, Исмаил Хания, Хасан Насралла, Хезболла, ХАМАС, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
СМИ сообщили о планах "Хезболлы" нанести удар по Израилю

CNN: "Хезболла" может нанести удар по Израилю вне зависимости от намерений Ирана

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКолючая проволока на заборе у набережной в районе Яффо в Тель-Авиве
Колючая проволока на заборе у набережной в районе Яффо в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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Колючая проволока на заборе у набережной в районе Яффо в Тель-Авиве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" может нанести удар по Израилю вне зависимости от намерений Ирана, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источники.
«
"Как сообщили CNN два источника, знакомые с разведданными, все больше кажется, что "Хезболлах" может нанести удар по Израилю вне зависимости от того, каковы могут быть намерения у Ирана. Один из источников заявил, что ливанская группировка продвигается быстрее, чем Иран, в своих планах и надеется нанести удар по Израилю в ближайшие дни", - сообщает телеканал.
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Несколько чиновников сообщили телеканалу, что Иран, по всей видимости, еще продумывает планы своих действий в отношении Израиля. Неназванный американский военный чиновник считает, что Иран сделал некоторые приготовления, но не все из тех, что США ожидали увидеть перед возможным серьезным нападением на Израиль, указывает телеканал.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
Ранее лидер ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насралла заявлял, что ливанское движение сопротивления переходит на новый уровень борьбы с Израилем после удара по южному пригороду Бейрута, в результате которого погиб высокопоставленный командир движения Фуад Шукр. Палестинское движение ХАМАС сообщало о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Израильтяне не комментируют обвинения в причастности к гибели Хании, но взяли ответственность за покушение на Шукра, который, по их данным, стоял за обстрелом Голанских высот, где погибли 12 друзских детей.
В прошлое воскресенье телеканал NBC News со ссылкой на неназванного израильского чиновника сообщил, что еврейское государство готовится к возможной многодневной атаке со стороны Ирана и шиитского движения "Хезболлах" после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командира шиитского движения "Хезболлах" Фуада Шукра.
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В миреИзраильИранСШАИсмаил ХанияХасан НасраллаХезболлаХАМАСУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
 
 
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