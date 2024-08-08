Рейтинг@Mail.ru
КЧР формирует гуманитарную помощь для отправки в Курскую область - РИА Новости, 08.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - проекта Карачаево-Черкесская республика - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Карачаево-Черкесская Республика
 
12:34 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/gumpomosch-1964895267.html
КЧР формирует гуманитарную помощь для отправки в Курскую область
КЧР формирует гуманитарную помощь для отправки в Курскую область - РИА Новости, 08.08.2024
КЧР формирует гуманитарную помощь для отправки в Курскую область
Карачаево-Черкесская Республика формирует гуманитарный груз из товаров первой необходимости: медикаменты, воду, средства гигиены, продукты питания – для жителей РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T12:34
2024-08-08T12:34
карачаево-черкесская республика
курская область
россия
валерий герасимов
рашид темрезов
карачаево-черкесская республика (кчр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880165830_0:46:1280:766_1920x0_80_0_0_091d0ed417ee42de3a3d3d13e945def8.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Карачаево-Черкесская Республика формирует гуманитарный груз из товаров первой необходимости: медикаменты, воду, средства гигиены, продукты питания – для жителей Курской области, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов. Заявление прозвучало утром в четверг. Руководитель региона также рассказал, что перед формированием груза правительство КЧР связалось с коллегами из Курской области для уточнения потребностей жителей пострадавшего региона. "Благодарен жителям Карачаево-Черкесии, которые не могут остаться в стороне и хотят также оказать посильную помощь жителям Курской области", - цитирует пресс-служба республиканского правительства Темрезова. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитым, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
https://ria.ru/20240807/porucheniya-1964768011.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880165830_92:0:1229:853_1920x0_80_0_0_7ff823027ee3d24c096ba046864453fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, валерий герасимов, рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр)
Карачаево-Черкесская Республика, Курская область, Россия, Валерий Герасимов, Рашид Темрезов, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)

КЧР формирует гуманитарную помощь для отправки в Курскую область

© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРГлава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Карачаево-Черкесская Республика формирует гуманитарный груз из товаров первой необходимости: медикаменты, воду, средства гигиены, продукты питания – для жителей Курской области, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов.
Заявление прозвучало утром в четверг. Руководитель региона также рассказал, что перед формированием груза правительство КЧР связалось с коллегами из Курской области для уточнения потребностей жителей пострадавшего региона.
"Благодарен жителям Карачаево-Черкесии, которые не могут остаться в стороне и хотят также оказать посильную помощь жителям Курской области", - цитирует пресс-служба республиканского правительства Темрезова.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитым, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Мантуров дал поручения по ситуации в Курской области
7 августа, 21:23
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаКурская областьРоссияВалерий ГерасимовРашид ТемрезовКарачаево-Черкесская республика (КЧР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала