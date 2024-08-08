КЧР формирует гуманитарную помощь для отправки в Курскую область
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРГлава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Карачаево-Черкесская Республика формирует гуманитарный груз из товаров первой необходимости: медикаменты, воду, средства гигиены, продукты питания – для жителей Курской области, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов.
Заявление прозвучало утром в четверг. Руководитель региона также рассказал, что перед формированием груза правительство КЧР связалось с коллегами из Курской области для уточнения потребностей жителей пострадавшего региона.
"Благодарен жителям Карачаево-Черкесии, которые не могут остаться в стороне и хотят также оказать посильную помощь жителям Курской области", - цитирует пресс-служба республиканского правительства Темрезова.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитым, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
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