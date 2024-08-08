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КЧР формирует гуманитарную помощь для отправки в Курскую область

КЧР формирует гуманитарную помощь для отправки в Курскую область - РИА Новости, 08.08.2024

КЧР формирует гуманитарную помощь для отправки в Курскую область

Карачаево-Черкесская Республика формирует гуманитарный груз из товаров первой необходимости: медикаменты, воду, средства гигиены, продукты питания – для жителей РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T12:34

2024-08-08T12:34

2024-08-08T12:34

карачаево-черкесская республика

курская область

россия

валерий герасимов

рашид темрезов

карачаево-черкесская республика (кчр)

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Карачаево-Черкесская Республика формирует гуманитарный груз из товаров первой необходимости: медикаменты, воду, средства гигиены, продукты питания – для жителей Курской области, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов. Заявление прозвучало утром в четверг. Руководитель региона также рассказал, что перед формированием груза правительство КЧР связалось с коллегами из Курской области для уточнения потребностей жителей пострадавшего региона. "Благодарен жителям Карачаево-Черкесии, которые не могут остаться в стороне и хотят также оказать посильную помощь жителям Курской области", - цитирует пресс-служба республиканского правительства Темрезова. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитым, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.

https://ria.ru/20240807/porucheniya-1964768011.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

курская область, россия, валерий герасимов, рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр)