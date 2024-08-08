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Премьер Грузии пообещал расследовать обстоятельства конфликта 2008 года - РИА Новости, 08.08.2024
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18:57 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/gruzija-1965021241.html
Премьер Грузии пообещал расследовать обстоятельства конфликта 2008 года
Премьер Грузии пообещал расследовать обстоятельства конфликта 2008 года - РИА Новости, 08.08.2024
Премьер Грузии пообещал расследовать обстоятельства конфликта 2008 года
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что руководство страны может использовать разные виды правовых форм, чтобы выяснить обстоятельства военного... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T18:57
2024-08-08T18:57
в мире
южная осетия
грузия
россия
ираклий кобахидзе
михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 8 авг - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что руководство страны может использовать разные виды правовых форм, чтобы выяснить обстоятельства военного конфликта 2008 года, когда грузинская армия по приказу тогдашнего президента Михаила Саакашвили напала на Южную Осетию. Восьмого августа в Грузии над зданиями государственных учреждений приспущены флаги в память о жертвах военного конфликта 2008 года. "Правовая форма может быть разной: обращение в прокуратуру, парламентская следственная комиссия, обращение в конституционный суд - можно использовать все инструменты. Общественность получит информацию обо всем этом. Но главное, чтобы преступление 2008 года, совершённое режимом "Национального движения" Саакашвили, было полностью расследовано",- заявил Кобахидзе журналистам. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Двадцать шестого августа того же года Москва признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Cо своей стороны, Грузия по-прежнему не признаёт Абхазию и Южную Осетию, считая их своими регионами.
https://ria.ru/20240808/medvedev-1964847314.html
https://ria.ru/20240201/gruziya-1924806405.html
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в мире, южная осетия, грузия, россия, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили
В мире, Южная Осетия, Грузия, Россия, Ираклий Кобахидзе, Михаил Саакашвили
Премьер Грузии пообещал расследовать обстоятельства конфликта 2008 года

Кобахидзе: обстоятельства конфликта 2008 года будут полностью расследованы

© SputnikПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Sputnik
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 8 авг - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что руководство страны может использовать разные виды правовых форм, чтобы выяснить обстоятельства военного конфликта 2008 года, когда грузинская армия по приказу тогдашнего президента Михаила Саакашвили напала на Южную Осетию.
Восьмого августа в Грузии над зданиями государственных учреждений приспущены флаги в память о жертвах военного конфликта 2008 года.
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"Правовая форма может быть разной: обращение в прокуратуру, парламентская следственная комиссия, обращение в конституционный суд - можно использовать все инструменты. Общественность получит информацию обо всем этом. Но главное, чтобы преступление 2008 года, совершённое режимом "Национального движения" Саакашвили, было полностью расследовано",- заявил Кобахидзе журналистам.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Двадцать шестого августа того же года Москва признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Cо своей стороны, Грузия по-прежнему не признаёт Абхазию и Южную Осетию, считая их своими регионами.
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В миреЮжная ОсетияГрузияРоссияИраклий КобахидзеМихаил Саакашвили
 
 
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