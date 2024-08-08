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Эксперт оценил перспективы возобновления дипотношений Грузии и России - РИА Новости, 08.08.2024
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05:48 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/gruzija-1964807028.html
Эксперт оценил перспективы возобновления дипотношений Грузии и России
Эксперт оценил перспективы возобновления дипотношений Грузии и России - РИА Новости, 08.08.2024
Эксперт оценил перспективы возобновления дипотношений Грузии и России
Грузия пока "не созрела" для возобновления дипломатических отношений с Россией, но и особой необходимости в этом нет, Москва и Тбилиси и так справляются со... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T05:48
2024-08-08T05:48
в мире
грузия
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зураб абашидзе
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евросоюз
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Грузия пока "не созрела" для возобновления дипломатических отношений с Россией, но и особой необходимости в этом нет, Москва и Тбилиси и так справляются со всеми задачами, заявил РИА Новости аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян. "Еще в июне этого года проскальзывала информация, что в Грузии идет набор сотрудников для работы в диппредставительстве страны в Москве, что уже тогда вызвало уйму вопросов и возмущений. Надо заметить, что в Грузии пока для этого не созрели, да и сильной необходимости в этом нет, Москва и Тбилиси и так вполне успешно справляются со стоящими перед ними задачами", - сказал Мелоян. По его словам, в целом, рассуждения о возобновлении дипломатических отношений между Россией и Грузией - поспешны, так как за возможным возобновлением работы грузинского посольства в Москве последует серьезная реакция Запада и ЕС и Грузия может от этой реакции пострадать. Он также напомнил, что существует и территориальный вопрос, который даже если и решен для России, для Грузии пока "не остыл". "Проблема границ, восстановление территориальной целостности Грузии все еще находятся в центре внимания ряда грузинских политических сил, которые будут использовать это, чтобы ударить по репутации действующей власти", - заключил эксперт. Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий по Закавказью и переговоров российского сенатора Григория Карасина и спецпредставителя грузинского премьера по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Дипотношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. В Тбилиси не признают суверенитет этих республик, считая их своими оккупированными территориями.
https://ria.ru/20240617/peskov-1953383047.html
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932403517.html
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в мире, грузия, россия, москва, григорий карасин, зураб абашидзе, высшая школа экономики (вшэ), евросоюз
В мире, Грузия, Россия, Москва, Григорий Карасин, Зураб Абашидзе, Высшая школа экономики (ВШЭ), Евросоюз
Эксперт оценил перспективы возобновления дипотношений Грузии и России

Мелоян: Грузия пока "не созрела" для возобновления дипотношений с Россией

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкТбилиси
Тбилиси - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Грузия пока "не созрела" для возобновления дипломатических отношений с Россией, но и особой необходимости в этом нет, Москва и Тбилиси и так справляются со всеми задачами, заявил РИА Новости аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян.
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"Еще в июне этого года проскальзывала информация, что в Грузии идет набор сотрудников для работы в диппредставительстве страны в Москве, что уже тогда вызвало уйму вопросов и возмущений. Надо заметить, что в Грузии пока для этого не созрели, да и сильной необходимости в этом нет, Москва и Тбилиси и так вполне успешно справляются со стоящими перед ними задачами", - сказал Мелоян.
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По его словам, в целом, рассуждения о возобновлении дипломатических отношений между Россией и Грузией - поспешны, так как за возможным возобновлением работы грузинского посольства в Москве последует серьезная реакция Запада и ЕС и Грузия может от этой реакции пострадать.
Он также напомнил, что существует и территориальный вопрос, который даже если и решен для России, для Грузии пока "не остыл".
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"Проблема границ, восстановление территориальной целостности Грузии все еще находятся в центре внимания ряда грузинских политических сил, которые будут использовать это, чтобы ударить по репутации действующей власти", - заключил эксперт.
Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий по Закавказью и переговоров российского сенатора Григория Карасина и спецпредставителя грузинского премьера по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Дипотношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. В Тбилиси не признают суверенитет этих республик, считая их своими оккупированными территориями.
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