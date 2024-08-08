https://ria.ru/20240808/groza-1964940210.html
Московским водителям посоветовали пересесть на метро
Московским водителям посоветовали пересесть на метро - РИА Новости, 08.08.2024
Московским водителям посоветовали пересесть на метро
Жителям Москвы рекомендовали использовать метро для поездок по городу из-за дождя с грозой в четверг, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T15:00
2024-08-08T15:00
2024-08-08T15:00
городское хозяйство москвы
москва
садовое кольцо (москва)
ленинградское шоссе
центр организации дорожного движения (цодд)
экология в россии
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Жителям Москвы рекомендовали использовать метро для поездок по городу из-за дождя с грозой в четверг, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "ЦОДД: синоптики прогнозируют дождь с грозой - рекомендуем для поездок использовать метро. По прогнозу синоптиков, в течение дня в городе ожидаются ливень с грозой", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас в городе интенсивное движение на внутренней стороне МКАД в районе Каширского шоссе, на ТТК в районе улицы Беговая, на Садовом кольце в районе Садовой-Самотечной улицы. "Во второй половине дня ожидаем локальные затруднения на внутренней стороне МКАД в районе улицы Подольских Курсантов, на Ленинградском шоссе по направлению в область, а также на внешней стороне ТТК в районе улицы Сущевский Вал. На движение могут повлиять: погодные условия, ремонтные работы на дороге, мелкие ДТП", - уточняется в сообщении. В ведомстве подчеркивают, что во время непогоды не следует отвлекаться на телефон во время движения, а также необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим.
https://ria.ru/20240808/dozhd-1964927866.html
https://ria.ru/20240801/sinoptik-1963353484.html
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садовое кольцо (москва)
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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городское хозяйство москвы, москва, садовое кольцо (москва), ленинградское шоссе, центр организации дорожного движения (цодд), экология в россии
Городское хозяйство Москвы, Москва, Садовое кольцо (Москва), Ленинградское шоссе, Центр организации дорожного движения (ЦОДД), Экология в России
Московским водителям посоветовали пересесть на метро
Власти Москвы порекомендовали водителям использовать метро из-за дождя с грозой