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ФМБА развернуло в Курской области мобильный госпиталь для раненых - РИА Новости, 08.08.2024
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22:22 08.08.2024 (обновлено: 22:27 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/gospital-1965060208.html
ФМБА развернуло в Курской области мобильный госпиталь для раненых
ФМБА развернуло в Курской области мобильный госпиталь для раненых - РИА Новости, 08.08.2024
ФМБА развернуло в Курской области мобильный госпиталь для раненых
Мобильный госпиталь Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) на 100 коек развернут в Курской области для приема раненых, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T22:22
2024-08-08T22:27
общество
курская область
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
россия
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Мобильный госпиталь Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) на 100 коек развернут в Курской области для приема раненых, сообщили в пресс-службе ведомства."С 7 августа ФМБА России развернуло в Курской области мобильный госпиталь на 100 коек для оказания помощи раненым. Прибыли опытные специалисты в составе сводного мобильного медицинского отряда ФМБА. Дополнительно бригада усилена высококвалифицированными специалистами, в том числе комбустиологом, сосудистыми, торакальными и нейрохирургами", - отметили в пресс-службе.По данным ведомства, в распоряжении медиков имеются реанимобили и автомобили скорой медицинской помощи.Организована медицинская эвакуация в областные учреждения здравоохранения."Мобильный госпиталь ФМБА России находится в постоянной готовности принимать раненых и больных. Он оснащен всеми необходимыми расходными материалами, медикаментами, перевязочными средствами", - отметили в пресс-службе.Сейчас в мобильный госпиталь поступают наиболее тяжёлые раненые. Всем, кому необходимо, проводятся экстренные операции, в том числе высокотехнологичные.Полностью укомплектована радиологическая бригада. На ответственном хранении имеются необходимые радиопротекторы и радиомитегаторы.
https://ria.ru/20240808/vrachi-1965044372.html
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общество, курская область, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), россия
Общество, Курская область, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Россия
ФМБА развернуло в Курской области мобильный госпиталь для раненых

ФМБА развернуло в Курской области мобильный госпиталь для раненых на сто мест

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Мобильный госпиталь Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) на 100 коек развернут в Курской области для приема раненых, сообщили в пресс-службе ведомства.
"С 7 августа ФМБА России развернуло в Курской области мобильный госпиталь на 100 коек для оказания помощи раненым. Прибыли опытные специалисты в составе сводного мобильного медицинского отряда ФМБА. Дополнительно бригада усилена высококвалифицированными специалистами, в том числе комбустиологом, сосудистыми, торакальными и нейрохирургами", - отметили в пресс-службе.
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По данным ведомства, в распоряжении медиков имеются реанимобили и автомобили скорой медицинской помощи.
Организована медицинская эвакуация в областные учреждения здравоохранения.
«
"Мобильный госпиталь ФМБА России находится в постоянной готовности принимать раненых и больных. Он оснащен всеми необходимыми расходными материалами, медикаментами, перевязочными средствами", - отметили в пресс-службе.
Сейчас в мобильный госпиталь поступают наиболее тяжёлые раненые. Всем, кому необходимо, проводятся экстренные операции, в том числе высокотехнологичные.
Полностью укомплектована радиологическая бригада. На ответственном хранении имеются необходимые радиопротекторы и радиомитегаторы.
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ОбществоКурская областьФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Россия
 
 
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