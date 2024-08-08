ФМБА развернуло в Курской области мобильный госпиталь для раненых
ФМБА развернуло в Курской области мобильный госпиталь для раненых на сто мест
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Мобильный госпиталь Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) на 100 коек развернут в Курской области для приема раненых, сообщили в пресс-службе ведомства.
"С 7 августа ФМБА России развернуло в Курской области мобильный госпиталь на 100 коек для оказания помощи раненым. Прибыли опытные специалисты в составе сводного мобильного медицинского отряда ФМБА. Дополнительно бригада усилена высококвалифицированными специалистами, в том числе комбустиологом, сосудистыми, торакальными и нейрохирургами", - отметили в пресс-службе.
По данным ведомства, в распоряжении медиков имеются реанимобили и автомобили скорой медицинской помощи.
Организована медицинская эвакуация в областные учреждения здравоохранения.
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"Мобильный госпиталь ФМБА России находится в постоянной готовности принимать раненых и больных. Он оснащен всеми необходимыми расходными материалами, медикаментами, перевязочными средствами", - отметили в пресс-службе.
Сейчас в мобильный госпиталь поступают наиболее тяжёлые раненые. Всем, кому необходимо, проводятся экстренные операции, в том числе высокотехнологичные.
Полностью укомплектована радиологическая бригада. На ответственном хранении имеются необходимые радиопротекторы и радиомитегаторы.