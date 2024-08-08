https://ria.ru/20240808/gospital-1965060208.html

ФМБА развернуло в Курской области мобильный госпиталь для раненых

ФМБА развернуло в Курской области мобильный госпиталь для раненых - РИА Новости, 08.08.2024

ФМБА развернуло в Курской области мобильный госпиталь для раненых

Мобильный госпиталь Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) на 100 коек развернут в Курской области для приема раненых, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T22:22

2024-08-08T22:22

2024-08-08T22:27

общество

курская область

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

россия

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Мобильный госпиталь Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) на 100 коек развернут в Курской области для приема раненых, сообщили в пресс-службе ведомства."С 7 августа ФМБА России развернуло в Курской области мобильный госпиталь на 100 коек для оказания помощи раненым. Прибыли опытные специалисты в составе сводного мобильного медицинского отряда ФМБА. Дополнительно бригада усилена высококвалифицированными специалистами, в том числе комбустиологом, сосудистыми, торакальными и нейрохирургами", - отметили в пресс-службе.По данным ведомства, в распоряжении медиков имеются реанимобили и автомобили скорой медицинской помощи.Организована медицинская эвакуация в областные учреждения здравоохранения."Мобильный госпиталь ФМБА России находится в постоянной готовности принимать раненых и больных. Он оснащен всеми необходимыми расходными материалами, медикаментами, перевязочными средствами", - отметили в пресс-службе.Сейчас в мобильный госпиталь поступают наиболее тяжёлые раненые. Всем, кому необходимо, проводятся экстренные операции, в том числе высокотехнологичные.Полностью укомплектована радиологическая бригада. На ответственном хранении имеются необходимые радиопротекторы и радиомитегаторы.

https://ria.ru/20240808/vrachi-1965044372.html

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курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, курская область, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), россия