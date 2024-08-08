Госдеп: США поддерживают "военные усилия" Украины, но не комментируют их
Госдеп: США поддерживают "военные усилия" Киева, но не комментируют вылазку ВСУ
© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. США поддерживают "военные усилия" Украины, но не комментируют вылазку ВСУ в Курской области, раз этого не делает сам Киев, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
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"Я думаю, вы понимаете, что, раз украинское правительство не комментирует собственную операцию, я также не стану этого делать. Мы поддерживаем Украину в ее усилиях по защите от российской агрессии, в этом отношении ничего не изменилось", - сказал Миллер в ходе ежедневного брифинга.
Он добавил, что США предоставляют Киеву возможность самостоятельно комментировать "любые наступательные военные операции", которые предпринимают ВСУ.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".