Германия намерена форсировать военное производство ради Украины, пишут СМИ
Handelsblatt: Берлин хочет форсировать военное производство в обход протестам
© AP Photo / Markus SchreiberОфицеры Бундесвера
© AP Photo / Markus Schreiber
Офицеры Бундесвера . Архивное фото
БЕРЛИН, 8 авг - РИА Новости. Правительство ФРГ ради увеличения военной помощи Украине и усилению обороноспособности страны намерено под предлогом "первостепенного общественного интереса" упростить своё участие в оборонных концернах, хотя это и вызывает протесты общественности, сообщает издание Handelsblatt, ознакомившееся с проектом немецких властей.
"Федеральный министр экономики Роберт Хабек ("Зеленые") и министр обороны Борис Писториус (СДПГ) рассматривают возможность участия государства в оборонных концернах. Об этом говорится в проекте стратегии безопасности и оборонной промышленности", - пишет издание.
Таким образом Берлин намерен усилить обороноспособность страны, способствуя постройке новых заводов по производству оружия, военного оборудования и транспортных средств и расширению производственных мощностей существующих предприятий.
"В то же время производители должны стать более независимыми. Отчасти это связано с тем, что руководствующийся принципом "Америка прежде всего" Дональд Трамп может снова стать президентом США и ограничить сотрудничество с европейцами в поддержке Украины", - сообщает издание.
Также правительство Германии намерено в случаях стратегической необходимости – среди таковой перечисляются якобы "угрозы" со стороны РФ - форсировать подобное прямое участие, минуя бюрократию, отмечает Handelsblatt.
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"В проекте стратегии цели по вооружению отнесены к категории мер, представляющих "первостепенный общественный интерес". Правительство констатирует, что немецкая оборонная промышленность хотела бы производить больше, но расширение мощностей часто не удается из-за длительных процедур по выдаче разрешений", - пишет издание.
Именно там, как пишет Handelsblatt, должны будут производиться компоненты для поставляемых на Украину артиллерийских снарядов. "Признав проект "отвечающим общественным интересам", Берлин может значительно ускорить реализацию такого оборонного проекта", - отмечает издание.
Таким же образом, как сообщает издание, правительство уже поступило с терминалами СПГ на Балтийском море, построенными в рекордные сроки несмотря на сопротивление местных властей и общественности.
Кабинет министров намерен утвердить свою оборонную стратегию в сентябре. По информации Handelsblatt, текст уже согласован на уровне помошников министров с офисом канцлера Олафа Шольца, министерством финансов и иностранных дел.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.