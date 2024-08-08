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Германия намерена форсировать военное производство ради Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 08.08.2024
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17:37 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/germaniya-1965002492.html
Германия намерена форсировать военное производство ради Украины, пишут СМИ
Германия намерена форсировать военное производство ради Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 08.08.2024
Германия намерена форсировать военное производство ради Украины, пишут СМИ
Правительство ФРГ ради увеличения военной помощи Украине и усилению обороноспособности страны намерено под предлогом "первостепенного общественного интереса"... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T17:37
2024-08-08T17:37
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БЕРЛИН, 8 авг - РИА Новости. Правительство ФРГ ради увеличения военной помощи Украине и усилению обороноспособности страны намерено под предлогом "первостепенного общественного интереса" упростить своё участие в оборонных концернах, хотя это и вызывает протесты общественности, сообщает издание Handelsblatt, ознакомившееся с проектом немецких властей. "Федеральный министр экономики Роберт Хабек ("Зеленые") и министр обороны Борис Писториус (СДПГ) рассматривают возможность участия государства в оборонных концернах. Об этом говорится в проекте стратегии безопасности и оборонной промышленности", - пишет издание. Таким образом Берлин намерен усилить обороноспособность страны, способствуя постройке новых заводов по производству оружия, военного оборудования и транспортных средств и расширению производственных мощностей существующих предприятий. "В то же время производители должны стать более независимыми. Отчасти это связано с тем, что руководствующийся принципом "Америка прежде всего" Дональд Трамп может снова стать президентом США и ограничить сотрудничество с европейцами в поддержке Украины", - сообщает издание. Также правительство Германии намерено в случаях стратегической необходимости – среди таковой перечисляются якобы "угрозы" со стороны РФ - форсировать подобное прямое участие, минуя бюрократию, отмечает Handelsblatt. "В проекте стратегии цели по вооружению отнесены к категории мер, представляющих "первостепенный общественный интерес". Правительство констатирует, что немецкая оборонная промышленность хотела бы производить больше, но расширение мощностей часто не удается из-за длительных процедур по выдаче разрешений", - пишет издание. В качестве примера Handelsblatt приводит ситуацию в расположенном между Кельном и Бонном городе Тройсдорф, жители которого уже несколько месяцев протестуют против расширения расположенного неподалёку производства артиллерийских детонаторов концерна Diehl Defence. Именно там, как пишет Handelsblatt, должны будут производиться компоненты для поставляемых на Украину артиллерийских снарядов. "Признав проект "отвечающим общественным интересам", Берлин может значительно ускорить реализацию такого оборонного проекта", - отмечает издание. Таким же образом, как сообщает издание, правительство уже поступило с терминалами СПГ на Балтийском море, построенными в рекордные сроки несмотря на сопротивление местных властей и общественности. Кабинет министров намерен утвердить свою оборонную стратегию в сентябре. По информации Handelsblatt, текст уже согласован на уровне помошников министров с офисом канцлера Олафа Шольца, министерством финансов и иностранных дел. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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россия, украина, германия, роберт хабек, борис писториус, дональд трамп, нато, в мире
Россия, Украина, Германия, Роберт Хабек, Борис Писториус, Дональд Трамп, НАТО, В мире
Германия намерена форсировать военное производство ради Украины, пишут СМИ

Handelsblatt: Берлин хочет форсировать военное производство в обход протестам

© AP Photo / Markus SchreiberОфицеры Бундесвера
Офицеры Бундесвера - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Офицеры Бундесвера . Архивное фото
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БЕРЛИН, 8 авг - РИА Новости. Правительство ФРГ ради увеличения военной помощи Украине и усилению обороноспособности страны намерено под предлогом "первостепенного общественного интереса" упростить своё участие в оборонных концернах, хотя это и вызывает протесты общественности, сообщает издание Handelsblatt, ознакомившееся с проектом немецких властей.
"Федеральный министр экономики Роберт Хабек ("Зеленые") и министр обороны Борис Писториус (СДПГ) рассматривают возможность участия государства в оборонных концернах. Об этом говорится в проекте стратегии безопасности и оборонной промышленности", - пишет издание.
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Таким образом Берлин намерен усилить обороноспособность страны, способствуя постройке новых заводов по производству оружия, военного оборудования и транспортных средств и расширению производственных мощностей существующих предприятий.
"В то же время производители должны стать более независимыми. Отчасти это связано с тем, что руководствующийся принципом "Америка прежде всего" Дональд Трамп может снова стать президентом США и ограничить сотрудничество с европейцами в поддержке Украины", - сообщает издание.
Также правительство Германии намерено в случаях стратегической необходимости – среди таковой перечисляются якобы "угрозы" со стороны РФ - форсировать подобное прямое участие, минуя бюрократию, отмечает Handelsblatt.
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"В проекте стратегии цели по вооружению отнесены к категории мер, представляющих "первостепенный общественный интерес". Правительство констатирует, что немецкая оборонная промышленность хотела бы производить больше, но расширение мощностей часто не удается из-за длительных процедур по выдаче разрешений", - пишет издание.
В качестве примера Handelsblatt приводит ситуацию в расположенном между Кельном и Бонном городе Тройсдорф, жители которого уже несколько месяцев протестуют против расширения расположенного неподалёку производства артиллерийских детонаторов концерна Diehl Defence.
Именно там, как пишет Handelsblatt, должны будут производиться компоненты для поставляемых на Украину артиллерийских снарядов. "Признав проект "отвечающим общественным интересам", Берлин может значительно ускорить реализацию такого оборонного проекта", - отмечает издание.
Таким же образом, как сообщает издание, правительство уже поступило с терминалами СПГ на Балтийском море, построенными в рекордные сроки несмотря на сопротивление местных властей и общественности.
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Кабинет министров намерен утвердить свою оборонную стратегию в сентябре. По информации Handelsblatt, текст уже согласован на уровне помошников министров с офисом канцлера Олафа Шольца, министерством финансов и иностранных дел.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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