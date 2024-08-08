https://ria.ru/20240808/genprokuratura-1965011969.html
ГП приняла меры по блокировке фейков о событиях в Курской области
ГП приняла меры по блокировке фейков о событиях в Курской области - РИА Новости, 08.08.2024
ГП приняла меры по блокировке фейков о событиях в Курской области
Генеральная прокуратура РФ по поручению генпрокурора Игоря Краснова приняла меры по выявлению и блокировке фейков о событиях в Курской области после вторжения... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T18:17
2024-08-08T18:17
2024-08-08T18:17
специальная военная операция на украине
происшествия
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курская область
андрей иванов
игорь краснов
вооруженные силы украины
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ по поручению генпрокурора Игоря Краснова приняла меры по выявлению и блокировке фейков о событиях в Курской области после вторжения ВСУ в регион, сообщил журналистам официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов. "Надзором охвачены вопросы, связанные с оценкой утраченного имущества, восстановлением жилья, социальных объектов и инфраструктуры. Приняты меры по выявлению и блокировке фейковой информации о событиях в регионе", - сказал Иванов.
https://ria.ru/20240808/krasnov-1965011566.html
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происшествия, россия, курская область, андрей иванов, игорь краснов, вооруженные силы украины, генеральная прокуратура рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Курская область, Андрей Иванов, Игорь Краснов, Вооруженные силы Украины, Генеральная прокуратура РФ
ГП приняла меры по блокировке фейков о событиях в Курской области
Генпрокуратура приняла меры по борьбе с фейками о событиях в курском приграничье