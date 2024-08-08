https://ria.ru/20240808/genprokuratura-1965011969.html

ГП приняла меры по блокировке фейков о событиях в Курской области

ГП приняла меры по блокировке фейков о событиях в Курской области - РИА Новости, 08.08.2024

ГП приняла меры по блокировке фейков о событиях в Курской области

Генеральная прокуратура РФ по поручению генпрокурора Игоря Краснова приняла меры по выявлению и блокировке фейков о событиях в Курской области после вторжения... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T18:17

2024-08-08T18:17

2024-08-08T18:17

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

курская область

андрей иванов

игорь краснов

вооруженные силы украины

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ по поручению генпрокурора Игоря Краснова приняла меры по выявлению и блокировке фейков о событиях в Курской области после вторжения ВСУ в регион, сообщил журналистам официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов. "Надзором охвачены вопросы, связанные с оценкой утраченного имущества, восстановлением жилья, социальных объектов и инфраструктуры. Приняты меры по выявлению и блокировке фейковой информации о событиях в регионе", - сказал Иванов.

https://ria.ru/20240808/krasnov-1965011566.html

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происшествия, россия, курская область, андрей иванов, игорь краснов, вооруженные силы украины, генеральная прокуратура рф