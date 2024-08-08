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ГП приняла меры по блокировке фейков о событиях в Курской области - РИА Новости, 08.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:17 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/genprokuratura-1965011969.html
ГП приняла меры по блокировке фейков о событиях в Курской области
ГП приняла меры по блокировке фейков о событиях в Курской области - РИА Новости, 08.08.2024
ГП приняла меры по блокировке фейков о событиях в Курской области
Генеральная прокуратура РФ по поручению генпрокурора Игоря Краснова приняла меры по выявлению и блокировке фейков о событиях в Курской области после вторжения... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T18:17
2024-08-08T18:17
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
курская область
андрей иванов
игорь краснов
вооруженные силы украины
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ по поручению генпрокурора Игоря Краснова приняла меры по выявлению и блокировке фейков о событиях в Курской области после вторжения ВСУ в регион, сообщил журналистам официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов. "Надзором охвачены вопросы, связанные с оценкой утраченного имущества, восстановлением жилья, социальных объектов и инфраструктуры. Приняты меры по выявлению и блокировке фейковой информации о событиях в регионе", - сказал Иванов.
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происшествия, россия, курская область, андрей иванов, игорь краснов, вооруженные силы украины, генеральная прокуратура рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Курская область, Андрей Иванов, Игорь Краснов, Вооруженные силы Украины, Генеральная прокуратура РФ
ГП приняла меры по блокировке фейков о событиях в Курской области

Генпрокуратура приняла меры по борьбе с фейками о событиях в курском приграничье

CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)Вид на Курск
Вид на Курск - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ по поручению генпрокурора Игоря Краснова приняла меры по выявлению и блокировке фейков о событиях в Курской области после вторжения ВСУ в регион, сообщил журналистам официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
"Надзором охвачены вопросы, связанные с оценкой утраченного имущества, восстановлением жилья, социальных объектов и инфраструктуры. Приняты меры по выявлению и блокировке фейковой информации о событиях в регионе", - сказал Иванов.
Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Краснов поручил уделить особое внимание эвакуации жителей Курской области
Вчера, 18:15
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияКурская областьАндрей ИвановИгорь КрасновВооруженные силы УкраиныГенеральная прокуратура РФ
 
 
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