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"Газпром" продолжает подавать газ для транзита через Украину - РИА Новости, 08.08.2024
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11:08 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/gazprom-1964858990.html
"Газпром" продолжает подавать газ для транзита через Украину
"Газпром" продолжает подавать газ для транзита через Украину - РИА Новости, 08.08.2024
"Газпром" продолжает подавать газ для транзита через Украину
"Газпром" продолжает подавать газ для транзита по территории Украины через газоизмерительную станцию "Суджа", на 8 августа – 37,3 миллиона кубометров, в... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T11:08
2024-08-08T11:08
экономика
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газпром
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. "Газпром" продолжает подавать газ для транзита по территории Украины через газоизмерительную станцию "Суджа", на 8 августа – 37,3 миллиона кубометров, в подтвержденном украинской стороной объеме, следует из сообщения официального представителя компании Сергея Куприянова. С начала года прокачка держалась выше 40 миллионов кубометров в день, однако 7 августа она опустилась ниже этого уровня, составив 39,4 миллиона кубометров. "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", – 37,3 миллиона кубометров на 8 августа. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", – сказал он журналистам. В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен. При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной". Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" является сейчас единственным для транзита российского газа через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по этому маршруту около 14,9 миллиарда кубометров, что, по данным Евростата, составило примерно 4,5% от потребления в ЕС.
https://ria.ru/20240808/bespilotnik-1964814425.html
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экономика, украина, европа, россия, сергей куприянов, валерий герасимов, газпром, вооруженные силы украины, евростат
Экономика, Украина, Европа, Россия, Сергей Куприянов, Валерий Герасимов, Газпром, Вооруженные силы Украины, Евростат
"Газпром" продолжает подавать газ для транзита через Украину

"Газпром" продолжает подачу газа через ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме

© РИА Новости / Григорий Василенко | Перейти в медиабанкТруба с вентилем на газоизмерительной станции
Труба с вентилем на газоизмерительной станции - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Григорий Василенко
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Труба с вентилем на газоизмерительной станции. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. "Газпром" продолжает подавать газ для транзита по территории Украины через газоизмерительную станцию "Суджа", на 8 августа – 37,3 миллиона кубометров, в подтвержденном украинской стороной объеме, следует из сообщения официального представителя компании Сергея Куприянова.
С начала года прокачка держалась выше 40 миллионов кубометров в день, однако 7 августа она опустилась ниже этого уровня, составив 39,4 миллиона кубометров.
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"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", – 37,3 миллиона кубометров на 8 августа. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", – сказал он журналистам.
В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен.
При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной".
Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" является сейчас единственным для транзита российского газа через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по этому маршруту около 14,9 миллиарда кубометров, что, по данным Евростата, составило примерно 4,5% от потребления в ЕС.
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СМИ: в ЕС обсуждают продолжение поставок газа из России через Украину
10 июня, 21:58
 
ЭкономикаУкраинаЕвропаРоссияСергей КуприяновВалерий ГерасимовГазпромВооруженные силы УкраиныЕвростат
 
 
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