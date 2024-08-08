При израильских обстрелах двух школ в Газе погибли 12 человек
При израильских обстрелах двух школ на востоке Газы погибли 12 человек
© AP Photo / Fatima ShbairСитуация в Газе
© AP Photo / Fatima Shbair
Ситуация в Газе. Архивное фото
КАИР, 8 авг - РИА Новости. Двенадцать человек погибли при израильских обстрелах двух школ на востоке города Газа, сообщило управление гражданской обороны сектора Газа.
Ранее в четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла авиаудары по школам "Абдель Фаттах Хамуда" и "Аз-Захра" на территории сектора Газа, где, по ее разведданным, находились командные центры палестинского движения ХАМАС.
"Извлечены тела семи погибших при обстреле школы "Аз-Захра" и пяти (погибших) при обстреле школы "Абдель Фаттах Хаммуда" на востоке города Газа", - говорится в заявлении управления гражданской обороны анклава.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,6 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали.
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Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.