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При израильских обстрелах двух школ в Газе погибли 12 человек - РИА Новости, 08.08.2024
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16:51 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/gaza-1964980685.html
При израильских обстрелах двух школ в Газе погибли 12 человек
При израильских обстрелах двух школ в Газе погибли 12 человек - РИА Новости, 08.08.2024
При израильских обстрелах двух школ в Газе погибли 12 человек
Двенадцать человек погибли при израильских обстрелах двух школ на востоке города Газа, сообщило управление гражданской обороны сектора Газа. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T16:51
2024-08-08T16:51
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КАИР, 8 авг - РИА Новости. Двенадцать человек погибли при израильских обстрелах двух школ на востоке города Газа, сообщило управление гражданской обороны сектора Газа. Ранее в четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла авиаудары по школам "Абдель Фаттах Хамуда" и "Аз-Захра" на территории сектора Газа, где, по ее разведданным, находились командные центры палестинского движения ХАМАС. "Извлечены тела семи погибших при обстреле школы "Аз-Захра" и пяти (погибших) при обстреле школы "Абдель Фаттах Хаммуда" на востоке города Газа", - говорится в заявлении управления гражданской обороны анклава. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,6 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240808/izrail-1964826947.html
https://ria.ru/20240807/izrail-1964760382.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
При израильских обстрелах двух школ в Газе погибли 12 человек

При израильских обстрелах двух школ на востоке Газы погибли 12 человек

© AP Photo / Fatima ShbairСитуация в Газе
Ситуация в Газе - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Ситуация в Газе. Архивное фото
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КАИР, 8 авг - РИА Новости. Двенадцать человек погибли при израильских обстрелах двух школ на востоке города Газа, сообщило управление гражданской обороны сектора Газа.
Ранее в четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла авиаудары по школам "Абдель Фаттах Хамуда" и "Аз-Захра" на территории сектора Газа, где, по ее разведданным, находились командные центры палестинского движения ХАМАС.
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Израиль пригрозил "Хезболле" несоразмерным ответом
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"Извлечены тела семи погибших при обстреле школы "Аз-Захра" и пяти (погибших) при обстреле школы "Абдель Фаттах Хаммуда" на востоке города Газа", - говорится в заявлении управления гражданской обороны анклава.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,6 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали.
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Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Дым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики Хезболлы - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
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