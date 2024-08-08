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Выставка "Легенды российского джаза. Георгий Гаранян" откроется в Москве - РИА Новости, 08.08.2024
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Музейные маршруты России
 
13:35 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/garanyanvystavka-1964916913.html
Выставка "Легенды российского джаза. Георгий Гаранян" откроется в Москве
Выставка "Легенды российского джаза. Георгий Гаранян" откроется в Москве - РИА Новости, 08.08.2024
Выставка "Легенды российского джаза. Георгий Гаранян" откроется в Москве
– РИА Новости. Выставка "Легенды российского джаза Георгий Гаранян" откроется 15 августа в музее С.С. Прокофьева, сообщили РИА Новости в пресс-службе Музея... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T13:35
2024-08-08T13:35
музейные маршруты россии
михаил брызгалов
россия
джаз
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Выставка "Легенды российского джаза Георгий Гаранян" откроется 15 августа в музее С.С. Прокофьева, сообщили РИА Новости в пресс-службе Музея музыки.&quot;Георгий Гаранян был настоящим профессионалом своего дела,- саксофонист, дирижер, аранжировщик, руководитель легендарного ансамбля &quot;Мелодия&quot;, ведущий и участник многих джазовых проектов. Своим талантом и профессионализмом он привил любовь к джазовой музыке самым разным слушателям и вывел джаз на академическую концертную сцену&quot;, - сказал гендиректор музея музыки Михаил Брызгалов.По его словам, на выставке будет показан путь музыканта от первого знакомства с джазом до образа жизни "в стиле джаз", от создания и управления небольшим джазовым ансамблем до руководства Государственным симфоническим оркестром кинематографии, от первых аранжировок до собственных музыкальных композиций, ставших хитами, от выступления в Молодежном оркестре п/у Юрия Саульского до номинации на премию "Грэмми".&quot;Именно его знаменитое соло звучало в таких фильмах, как &quot;Бриллиантовая рука&quot;, &quot;Мы из джаза&quot;, а в культовых лентах &quot;Покровские ворота&quot;, &quot;Мой осенний блюз&quot; , &quot;Вечерний лабиринт&quot; Гаранян вступил как композитор. По книге Гараняна &quot;Основы эстрадной и джазовой аранжировки&quot; учатся музыканты всей страны&quot;, - отметил Брызгалов.На протяжении всей творческой жизни Георгий Гаранян сотрудничал с выдающимися современниками: режиссерами Никитой Михалковым и Евгением Гинзбургом, актерами Аркадием и Константином Райкиными, Владимиром Высоцким, Людмилой Гурченко и Юрием Никулиным, музыкантами Александром Градским, Владимиром Спиваковым и Денисом Мацуевым, благодаря которым были осуществлены проекты, вошедшие в золотой фонд отечественной культуры.На выставке представлены автографы партитур, любимые книги музыканта, концертные афиши, виниловые пластинки и, конечно, музыкальные инструменты, в числе которых саксофоны Гараняна.Главный инструмент в жизни музыканта саксофон – лейтмотив выставки. В каждом из 4 разделов представлен саксофон-альт, на котором играл Гаранян из фондов Музея музыки. Впервые на выставке представлены барабан том-том и синтезатор, принадлежащие Гараняну.Специально к выставке подготовлен выпуск интервью с Константином Райкиным, в котором он рассказывает о совместном творчестве с Гараняном в спектаклях "Лица" и "Что наша жизнь?"Выставка, которая будет работать до 19 января 2025 года, сопровождается аудиозаписями из фондов Музея музыки и видеоматериалами, предоставленными "Мосфильмом".Проект реализован при поддержке Минкультуры РФ
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РИА Новости
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4.7
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михаил брызгалов, россия, джаз
Музейные маршруты России, Михаил Брызгалов, Россия, джаз

Выставка "Легенды российского джаза. Георгий Гаранян" откроется в Москве

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкСаксофонист Георгий Гаранян (архивное фото)
Саксофонист Георгий Гаранян (архивное фото) - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Выставка "Легенды российского джаза Георгий Гаранян" откроется 15 августа в музее С.С. Прокофьева, сообщили РИА Новости в пресс-службе Музея музыки.
«

"Георгий Гаранян был настоящим профессионалом своего дела,- саксофонист, дирижер, аранжировщик, руководитель легендарного ансамбля "Мелодия", ведущий и участник многих джазовых проектов. Своим талантом и профессионализмом он привил любовь к джазовой музыке самым разным слушателям и вывел джаз на академическую концертную сцену", - сказал гендиректор музея музыки Михаил Брызгалов.

По его словам, на выставке будет показан путь музыканта от первого знакомства с джазом до образа жизни "в стиле джаз", от создания и управления небольшим джазовым ансамблем до руководства Государственным симфоническим оркестром кинематографии, от первых аранжировок до собственных музыкальных композиций, ставших хитами, от выступления в Молодежном оркестре п/у Юрия Саульского до номинации на премию "Грэмми".
«

"Именно его знаменитое соло звучало в таких фильмах, как "Бриллиантовая рука", "Мы из джаза", а в культовых лентах "Покровские ворота", "Мой осенний блюз" , "Вечерний лабиринт" Гаранян вступил как композитор. По книге Гараняна "Основы эстрадной и джазовой аранжировки" учатся музыканты всей страны", - отметил Брызгалов.

На протяжении всей творческой жизни Георгий Гаранян сотрудничал с выдающимися современниками: режиссерами Никитой Михалковым и Евгением Гинзбургом, актерами Аркадием и Константином Райкиными, Владимиром Высоцким, Людмилой Гурченко и Юрием Никулиным, музыкантами Александром Градским, Владимиром Спиваковым и Денисом Мацуевым, благодаря которым были осуществлены проекты, вошедшие в золотой фонд отечественной культуры.
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"Фестиваль впечатлений" пройдет в филиалах Музея музыки в августе
1 августа, 09:50
На выставке представлены автографы партитур, любимые книги музыканта, концертные афиши, виниловые пластинки и, конечно, музыкальные инструменты, в числе которых саксофоны Гараняна.
Главный инструмент в жизни музыканта саксофон – лейтмотив выставки. В каждом из 4 разделов представлен саксофон-альт, на котором играл Гаранян из фондов Музея музыки. Впервые на выставке представлены барабан том-том и синтезатор, принадлежащие Гараняну.
Специально к выставке подготовлен выпуск интервью с Константином Райкиным, в котором он рассказывает о совместном творчестве с Гараняном в спектаклях "Лица" и "Что наша жизнь?"
Выставка, которая будет работать до 19 января 2025 года, сопровождается аудиозаписями из фондов Музея музыки и видеоматериалами, предоставленными "Мосфильмом".
Проект реализован при поддержке Минкультуры РФ
 
Музейные маршруты РоссииМихаил БрызгаловРоссияджаз
 
 
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