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Гражданина Украины осудили на 8,5 года за финансирование "Азова"* - РИА Новости, 08.08.2024
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18:51 08.08.2024 (обновлено: 20:16 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/finansirovanie-1965018453.html
Гражданина Украины осудили на 8,5 года за финансирование "Азова"*
Гражданина Украины осудили на 8,5 года за финансирование "Азова"* - РИА Новости, 08.08.2024
Гражданина Украины осудили на 8,5 года за финансирование "Азова"*
Гражданин Украины осужден на 8,5 года за финансирование националистического полка "Азов"*, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T18:51
2024-08-08T20:16
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
украина
луганская народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ЛУГАНСК, 8 авг - РИА Новости. Гражданин Украины осужден на 8,5 года за финансирование националистического полка "Азов"*, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская. "(Гражданин Украины - ред.) признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1.1. статьи 205.1 УК РФ ("финансирование терроризма")… Как установлено следствием и судом, обвиняемый, достоверно зная, что украинское военизированное националистическое объединение "Азов"* признано террористическим и его деятельность запрещена на территории Российской Федерации, в период с февраля по ноябрь 2023 года осуществил не менее восьми переводов денежных средств с использованием мобильной платформы участникам этой организации", - сообщила агентству Марковская. Она добавила, что доказательства были собраны следственными органами СК РФ по Луганской Народной Республике на основании материалов УФСБ России по ЛНР и УФСБ России по ФСВНГ. Суд признал их достаточными для вынесения приговора гражданину Украины. "Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет и шесть месяцев. Отбывать его он будет в исправительной колонии строгого режима", - сообщила Марковская. С ее слов, фигурант был задержан в центре Луганска при силовой поддержке Росгвардии. Следователем первого отдела по расследованию особо важных дел был проведен широкомасштабный комплекс следственных и процессуальных действий.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240808/zelenskij-1964923599.html
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происшествия, россия, украина, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Гражданина Украины осудили на 8,5 года за финансирование "Азова"*

СК: в ЛНР гражданина Украины осудили на 8,5 года за финансирование "Азова"

© СК РФ по ЛНРЗадержание гражданина Украины за финансирование "Азова"* (запрещенная в России террористическая организация)
Задержание гражданина Украины за финансирование Азова* (запрещенная в России террористическая организация) - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© СК РФ по ЛНР
Задержание гражданина Украины за финансирование "Азова"* (запрещенная в России террористическая организация)
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ЛУГАНСК, 8 авг - РИА Новости. Гражданин Украины осужден на 8,5 года за финансирование националистического полка "Азов"*, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская.
«
"(Гражданин Украины - ред.) признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1.1. статьи 205.1 УК РФ ("финансирование терроризма")… Как установлено следствием и судом, обвиняемый, достоверно зная, что украинское военизированное националистическое объединение "Азов"* признано террористическим и его деятельность запрещена на территории Российской Федерации, в период с февраля по ноябрь 2023 года осуществил не менее восьми переводов денежных средств с использованием мобильной платформы участникам этой организации", - сообщила агентству Марковская.
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Она добавила, что доказательства были собраны следственными органами СК РФ по Луганской Народной Республике на основании материалов УФСБ России по ЛНР и УФСБ России по ФСВНГ. Суд признал их достаточными для вынесения приговора гражданину Украины.
«
"Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет и шесть месяцев. Отбывать его он будет в исправительной колонии строгого режима", - сообщила Марковская.
С ее слов, фигурант был задержан в центре Луганска при силовой поддержке Росгвардии. Следователем первого отдела по расследованию особо важных дел был проведен широкомасштабный комплекс следственных и процессуальных действий.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияУкраинаЛуганская Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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