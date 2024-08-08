https://ria.ru/20240808/finansirovanie-1965018453.html

Гражданина Украины осудили на 8,5 года за финансирование "Азова"*

Гражданина Украины осудили на 8,5 года за финансирование "Азова"* - РИА Новости, 08.08.2024

Гражданина Украины осудили на 8,5 года за финансирование "Азова"*

Гражданин Украины осужден на 8,5 года за финансирование националистического полка "Азов"*, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T18:51

2024-08-08T18:51

2024-08-08T20:16

специальная военная операция на украине

происшествия

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украина

луганская народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

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ЛУГАНСК, 8 авг - РИА Новости. Гражданин Украины осужден на 8,5 года за финансирование националистического полка "Азов"*, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская. "(Гражданин Украины - ред.) признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1.1. статьи 205.1 УК РФ ("финансирование терроризма")… Как установлено следствием и судом, обвиняемый, достоверно зная, что украинское военизированное националистическое объединение "Азов"* признано террористическим и его деятельность запрещена на территории Российской Федерации, в период с февраля по ноябрь 2023 года осуществил не менее восьми переводов денежных средств с использованием мобильной платформы участникам этой организации", - сообщила агентству Марковская. Она добавила, что доказательства были собраны следственными органами СК РФ по Луганской Народной Республике на основании материалов УФСБ России по ЛНР и УФСБ России по ФСВНГ. Суд признал их достаточными для вынесения приговора гражданину Украины. "Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет и шесть месяцев. Отбывать его он будет в исправительной колонии строгого режима", - сообщила Марковская. С ее слов, фигурант был задержан в центре Луганска при силовой поддержке Росгвардии. Следователем первого отдела по расследованию особо важных дел был проведен широкомасштабный комплекс следственных и процессуальных действий.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240808/zelenskij-1964923599.html

https://ria.ru/20240730/podzhigateli-1962842257.html

россия

украина

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происшествия, россия, украина, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)