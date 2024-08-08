https://ria.ru/20240808/figurantka-1965041780.html

Суд избрал меру пресечения новой фигурантке дела о торговле детьми в Москве

Суд избрал меру пресечения новой фигурантке дела о торговле детьми в Москве - РИА Новости, 08.08.2024

Суд избрал меру пресечения новой фигурантке дела о торговле детьми в Москве

Преображенский суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий новой фигурантке дела о торговле детьми в Москве, помогавшей узаконить... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T20:11

2024-08-08T20:11

2024-08-08T20:22

происшествия

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/64/1561866476_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_1d895767a2cd012bca62557dc71c5acd.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Преображенский суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий новой фигурантке дела о торговле детьми в Москве, помогавшей узаконить роды и оформить сделку по продаже младенца другой обвиняемой Наталье Патоке, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Преображенского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Тараненко Натальи Витальевны", - рассказал собеседник агентства.В среду в пресс-службе ГСУСК по Москве заявили РИА Новости, что в деле о торговле детьми в Москве появилась новая фигурантка, которая, по версии следствия, в 2020 году совершила сделку в отношении новорожденного. Женщине уже предъявлено обвинение. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, она помогла узаконить роды и оформить сделку по продаже новорожденного Наталье Патоке.Патока - одна из фигуранток уголовного дела многодетной матери Юлии Логиновой, проверка в отношении которой началась после информации из медучреждения о выявлении в крови мальчика 2015 года рождения лекарства, запрещенного при его заболевании. Тогда было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. В ходе прокурорской проверки установлено, что 47-летняя женщина (Логинова) воспитывала 15 несовершеннолетних детей: 2006, 2008, 2010, двух 2011, трех 2012, 2013, 2014, двух 2015, 2016, 2018 и 2019 годов рождения.Когда следствие стало разбираться, какие из детей родные, а какие были усыновлены, выяснилось, что в 2010 году Логиновой была проведена операция, после которой она не могла рожать. При этом женщина уверяла, что некоторые из детей, родившихся после этой операции, также ее родные. Прокуратура сообщала, что женщиной в ЗАГС были представлены документы, содержащие заведомо ложные сведения, и имеются основания полагать, что в отношении мальчика 2018 года рождения и девочки 2019 года рождения были совершены противоправные действия.В результате было возбуждено уголовное дело по пунктам "а, б, з" части 3 статьи 127.1 УК РФ (торговлями людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов). Преображенский суд в октябре 2023 года арестовал Логинову, а впоследствии - еще пятерых фигуранток, среди которых суррогатная мать Фируза Усканова и Патока, организовавшая, по данным СМИ, кризисный приют для женщин.

https://ria.ru/20240424/delo-1942058689.html

https://ria.ru/20231103/proisshestvie-1907171811.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия