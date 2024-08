https://ria.ru/20240808/f-16-1964933392.html

В зоне спецоперации впервые заметили истребители F-16

В зоне спецоперации впервые заметили истребители F-16 - РИА Новости, 08.08.2024

В зоне спецоперации впервые заметили истребители F-16

На Херсонском направлении заметили истребители F-16, заявил глава администрации Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук в... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T14:42

2024-08-08T14:42

2024-08-08T15:24

f-16

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964092875_0:81:3000:1769_1920x0_80_0_0_ad324c940e5e246921463fb90d5376c5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости. На Херсонском направлении заметили истребители F-16, заявил глава администрации Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале."Со вчерашнего дня над нашим округом летают F-16", — сказал он.Филипчук выразил уверенность, что "скоро всех их собьют и уничтожат", все они "станут экспонатами на Поклонной горе в Москве"."Уверен, срок службы у этих летунов комариный", — добавил глава округа.О прибытии F-16 на Украину в минувшее воскресенье заявил Владимир Зеленский. За день до этого журнал The Economist сообщил, что на Украину доставили первые десять из 79 американских истребителей. При этом СМИ обратило внимание, что это произошло через год после того, как администрация Джо Байдена одобрила их передачу киевскому режиму.Кроме того, в конце июля газета The Telegraph писала, что украинские летчики уже совершили первые вылеты на F-16, они использовались в качестве "средств противовоздушной обороны".Отправка на Украину истребителей F-16Десятого июля госсекретарь США Энтони Блинкен на полях саммита НАТО сообщил, что Вашингтон и союзники начали отправку Киеву американских истребителей. Тогда же он указал, что эти самолеты будут летать в украинском небе уже этим летом.По данным газеты The Wall Street Journal, Соединенные Штаты планируют оснастить передаваемые Украине F-16 ракетами AGM-88 HARM класса "воздух — земля", высокоточными комплектами наведения для бомб, ракетами класса "воздух — воздух" AMRAAM и AIM-9X, а также бомбами малого диаметра. При этом в материале отмечается, что американцы разрешили ВСУ использовать это вооружение на территории России только "в ответ на атаки с той стороны границы".Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Москва будет рассматривать передачу F-16 как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, истребители будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.

https://ria.ru/20240808/general-1964846656.html

https://ria.ru/20240807/plan-1964741648.html

https://ria.ru/20240806/vsu-1964511796.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

f-16