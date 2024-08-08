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В ЕК попытались оправдать нападение ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 08.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:51 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/evrokomissiya-1964936999.html
В ЕК попытались оправдать нападение ВСУ на Курскую область
В ЕК попытались оправдать нападение ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 08.08.2024
В ЕК попытались оправдать нападение ВСУ на Курскую область
В Еврокомиссии попытались оправдать нападение Украины на Курскую область и назвали это частью "права на самооборону", несмотря на то, что в результате атаки,... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T14:51
2024-08-08T14:51
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
валерий герасимов
вооруженные силы украины
россия
украина
мария захарова
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БРЮССЕЛЬ, 8 авг – РИА Новости. В Еврокомиссии попытались оправдать нападение Украины на Курскую область и назвали это частью "права на самооборону", несмотря на то, что в результате атаки, которую в Москве назвали терактом, погибли и пострадали мирные жители.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя атаку ВСУ на Курскую область, заявила, что речь идет об очередном террористическом акте, направленном против мирного населения. Следственный комитет РФ возбудил дела о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и другие."В рамках законного права на самооборону Украина имеет право наносить удары по противнику там, где она считает это необходимым не только на своей территории, но и на территории противника", - заявил на брифинге представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано.Он также заявил, что атаки по Курской области не повлияют на поддержку Киева со стороны Евросоюза.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, с начала боевых действий на этом направлении потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
https://ria.ru/20240808/evrosoyuz-1964769204.html
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в мире, курская область, валерий герасимов, вооруженные силы украины, россия, украина, мария захарова, петер стано, еврокомиссия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Мария Захарова, Петер Стано, Еврокомиссия
В ЕК попытались оправдать нападение ВСУ на Курскую область

В ЕК назвали нападение Украины на Курскую область частью ее права на самооборону

© Фото : Алексей Смирнов/TelegramПожар на месте атаки БПЛА со стороны ВСУ на территорию завода в Коренево Курской области
Пожар на месте атаки БПЛА со стороны ВСУ на территорию завода в Коренево Курской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : Алексей Смирнов/Telegram
Пожар на месте атаки БПЛА со стороны ВСУ на территорию завода в Коренево Курской области
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 8 авг – РИА Новости. В Еврокомиссии попытались оправдать нападение Украины на Курскую область и назвали это частью "права на самооборону", несмотря на то, что в результате атаки, которую в Москве назвали терактом, погибли и пострадали мирные жители.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя атаку ВСУ на Курскую область, заявила, что речь идет об очередном террористическом акте, направленном против мирного населения. Следственный комитет РФ возбудил дела о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и другие.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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"В рамках законного права на самооборону Украина имеет право наносить удары по противнику там, где она считает это необходимым не только на своей территории, но и на территории противника", - заявил на брифинге представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано.
Он также заявил, что атаки по Курской области не повлияют на поддержку Киева со стороны Евросоюза.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, с начала боевых действий на этом направлении потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаМария ЗахароваПетер СтаноЕврокомиссия
 
 
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