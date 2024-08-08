https://ria.ru/20240808/evrokomissiya-1964936999.html

В ЕК попытались оправдать нападение ВСУ на Курскую область

В ЕК попытались оправдать нападение ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 08.08.2024

В ЕК попытались оправдать нападение ВСУ на Курскую область

В Еврокомиссии попытались оправдать нападение Украины на Курскую область и назвали это частью "права на самооборону", несмотря на то, что в результате атаки,... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T14:51

2024-08-08T14:51

2024-08-08T14:51

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

валерий герасимов

вооруженные силы украины

россия

украина

мария захарова

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БРЮССЕЛЬ, 8 авг – РИА Новости. В Еврокомиссии попытались оправдать нападение Украины на Курскую область и назвали это частью "права на самооборону", несмотря на то, что в результате атаки, которую в Москве назвали терактом, погибли и пострадали мирные жители.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя атаку ВСУ на Курскую область, заявила, что речь идет об очередном террористическом акте, направленном против мирного населения. Следственный комитет РФ возбудил дела о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и другие."В рамках законного права на самооборону Украина имеет право наносить удары по противнику там, где она считает это необходимым не только на своей территории, но и на территории противника", - заявил на брифинге представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано.Он также заявил, что атаки по Курской области не повлияют на поддержку Киева со стороны Евросоюза.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, с начала боевых действий на этом направлении потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

https://ria.ru/20240808/evrosoyuz-1964769204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, курская область, валерий герасимов, вооруженные силы украины, россия, украина, мария захарова, петер стано, еврокомиссия