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Врио главы Курской области рассказал об эвакуации людей - РИА Новости, 08.08.2024
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16:54 08.08.2024 (обновлено: 17:22 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/evakuatsiya-1964984001.html
Врио главы Курской области рассказал об эвакуации людей
Врио главы Курской области рассказал об эвакуации людей - РИА Новости, 08.08.2024
Врио главы Курской области рассказал об эвакуации людей
Эвакуированных из приграничных районов Курской области будут вывозить автобусами и железнодорожным транспортом в другие регионы, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T16:54
2024-08-08T17:22
курская область
россия
происшествия
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Эвакуированных из приграничных районов Курской области будут вывозить автобусами и железнодорожным транспортом в другие регионы, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.Об этом он доложил президенту России Владимиру Путину в ходе встречи в режиме видеоконференции."Пришло дополнительно восемь составов, где мы можем разместить людей, выдать им гуманитарную помощь и отправить их сразу же железной дорогой. Откликнулись практически все руководители российских регионов, предоставляют места (для размещения). то есть мы будем вывозить людей из Курской области и автобусами, и железнодорожным транспортом. А дальше будут коллеги размещать", - сказал Смирнов.
https://ria.ru/20240808/kursk-1964995448.html
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курская область, россия, происшествия
Курская область, Россия, Происшествия
Врио главы Курской области рассказал об эвакуации людей

Врио главы Курской области: эвакуированных будут вывозить в другие регионы

© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Эвакуированных из приграничных районов Курской области будут вывозить автобусами и железнодорожным транспортом в другие регионы, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
Об этом он доложил президенту России Владимиру Путину в ходе встречи в режиме видеоконференции.
"Пришло дополнительно восемь составов, где мы можем разместить людей, выдать им гуманитарную помощь и отправить их сразу же железной дорогой. Откликнулись практически все руководители российских регионов, предоставляют места (для размещения). то есть мы будем вывозить людей из Курской области и автобусами, и железнодорожным транспортом. А дальше будут коллеги размещать", - сказал Смирнов.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 8 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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