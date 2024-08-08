https://ria.ru/20240808/evakuatsiya-1964984001.html

Врио главы Курской области рассказал об эвакуации людей

Врио главы Курской области рассказал об эвакуации людей - РИА Новости, 08.08.2024

Врио главы Курской области рассказал об эвакуации людей

Эвакуированных из приграничных районов Курской области будут вывозить автобусами и железнодорожным транспортом в другие регионы, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T16:54

2024-08-08T16:54

2024-08-08T17:22

курская область

россия

происшествия

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Эвакуированных из приграничных районов Курской области будут вывозить автобусами и железнодорожным транспортом в другие регионы, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.Об этом он доложил президенту России Владимиру Путину в ходе встречи в режиме видеоконференции."Пришло дополнительно восемь составов, где мы можем разместить людей, выдать им гуманитарную помощь и отправить их сразу же железной дорогой. Откликнулись практически все руководители российских регионов, предоставляют места (для размещения). то есть мы будем вывозить людей из Курской области и автобусами, и железнодорожным транспортом. А дальше будут коллеги размещать", - сказал Смирнов.

https://ria.ru/20240808/kursk-1964995448.html

курская область

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, россия, происшествия