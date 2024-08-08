https://ria.ru/20240808/evakuatsiya-1964939436.html

Воробьев: Подмосковье эвакуирует 100 детей и 30 взрослых из Курской области

Воробьев: Подмосковье эвакуирует 100 детей и 30 взрослых из Курской области - РИА Новости, 08.08.2024

Воробьев: Подмосковье эвакуирует 100 детей и 30 взрослых из Курской области

Сегодня Московская область эвакуирует 100 детей и 30 взрослых из Курской области, туда приехали 15 подмосковных автобусов, сообщил губернатор региона Андрей... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T14:58

2024-08-08T14:58

2024-08-08T14:58

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

курская область

клин

андрей воробьев

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Сегодня Московская область эвакуирует 100 детей и 30 взрослых из Курской области, туда приехали 15 подмосковных автобусов, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. "Сегодня в Подмосковье отправятся первые автобусы из Курской области - из региона эвакуируют 100 детей и 30 взрослых. Всего в область приехали 15 наших автобусов. С жителями поедут фельдшеры и социальные работники, чтобы оказать всю необходимую помощь", - рассказал Воробьев в своем Telegram-канале. В Подмосковье подготовили более 400 мест в детских лагерях "Звонкие голоса" и "Горизонт" в Клину, "Мечта" в Подольске, "Родник" в Пушкино. В случае необходимости планируется разместить пострадавших в больницах. "Жители из Курской области смогут находиться в Подмосковье сколько потребуется. Если понадобится, обеспечим для детей обучение как в школах, так и в пунктах временного размещения", - добавил Воробьев.

https://ria.ru/20240807/vorobev-1964636561.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), курская область, клин, андрей воробьев