Рейтинг@Mail.ru
Воробьев: Подмосковье эвакуирует 100 детей и 30 взрослых из Курской области - РИА Новости, 08.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
14:58 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/evakuatsiya-1964939436.html
Воробьев: Подмосковье эвакуирует 100 детей и 30 взрослых из Курской области
Воробьев: Подмосковье эвакуирует 100 детей и 30 взрослых из Курской области - РИА Новости, 08.08.2024
Воробьев: Подмосковье эвакуирует 100 детей и 30 взрослых из Курской области
Сегодня Московская область эвакуирует 100 детей и 30 взрослых из Курской области, туда приехали 15 подмосковных автобусов, сообщил губернатор региона Андрей... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T14:58
2024-08-08T14:58
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
курская область
клин
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964939244_0:214:1280:934_1920x0_80_0_0_75bc5fd04e25ee16aac56c061b3e500b.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Сегодня Московская область эвакуирует 100 детей и 30 взрослых из Курской области, туда приехали 15 подмосковных автобусов, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. "Сегодня в Подмосковье отправятся первые автобусы из Курской области - из региона эвакуируют 100 детей и 30 взрослых. Всего в область приехали 15 наших автобусов. С жителями поедут фельдшеры и социальные работники, чтобы оказать всю необходимую помощь", - рассказал Воробьев в своем Telegram-канале. В Подмосковье подготовили более 400 мест в детских лагерях "Звонкие голоса" и "Горизонт" в Клину, "Мечта" в Подольске, "Родник" в Пушкино. В случае необходимости планируется разместить пострадавших в больницах. "Жители из Курской области смогут находиться в Подмосковье сколько потребуется. Если понадобится, обеспечим для детей обучение как в школах, так и в пунктах временного размещения", - добавил Воробьев.
https://ria.ru/20240807/vorobev-1964636561.html
московская область (подмосковье)
курская область
клин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964939244_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_24ba6274873a455763116d1298a99121.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), курская область, клин, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Курская область, Клин, Андрей Воробьев

Воробьев: Подмосковье эвакуирует 100 детей и 30 взрослых из Курской области

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиПодмосковье эвакуирует 100 детей и 30 взрослых из Курской области
Подмосковье эвакуирует 100 детей и 30 взрослых из Курской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Подмосковье эвакуирует 100 детей и 30 взрослых из Курской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Сегодня Московская область эвакуирует 100 детей и 30 взрослых из Курской области, туда приехали 15 подмосковных автобусов, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
«
"Сегодня в Подмосковье отправятся первые автобусы из Курской области - из региона эвакуируют 100 детей и 30 взрослых. Всего в область приехали 15 наших автобусов. С жителями поедут фельдшеры и социальные работники, чтобы оказать всю необходимую помощь", - рассказал Воробьев в своем Telegram-канале.
В Подмосковье подготовили более 400 мест в детских лагерях "Звонкие голоса" и "Горизонт" в Клину, "Мечта" в Подольске, "Родник" в Пушкино. В случае необходимости планируется разместить пострадавших в больницах.
"Жители из Курской области смогут находиться в Подмосковье сколько потребуется. Если понадобится, обеспечим для детей обучение как в школах, так и в пунктах временного размещения", - добавил Воробьев.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Воробьев: Подмосковье готово принять детей из Курской области
7 августа, 13:37
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Курская областьКлинАндрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала