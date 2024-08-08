https://ria.ru/20240808/evakuatsiya-1964898423.html

Жителей Курской области, желавших уехать из приграничных районов, вывезли

Жителей Курской области, желавших уехать из приграничных районов, вывезли - РИА Новости, 08.08.2024

Жителей Курской области, желавших уехать из приграничных районов, вывезли

Все мирные жители, которые выразили желание выехать из приграничных районов Курской области, вывезены, сообщил врио замгубернатора региона Андрей Белостоцкий. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T12:46

2024-08-08T12:46

2024-08-08T12:46

курская область

россия

киев

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Все мирные жители, которые выразили желание выехать из приграничных районов Курской области, вывезены, сообщил врио замгубернатора региона Андрей Белостоцкий. "Все мирное население, которое хотело выехать, мы максимально вывезли. У нас есть горячая линия, и ночью у нас есть бронированные машины. Мы ночью вывозим население под прикрытием ПВО, под прикрытием РЭБ в ПВР Курской области", - сказал Белостоцкий в эфире Первого канала. По его словам, все необходимое для эвакуированных в регионе есть. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

https://ria.ru/20240808/snaryad-1964889443.html

https://ria.ru/20240806/kursk-1964504320.html

курская область

россия

киев

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Дарья Буймова

курская область, россия, киев, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины