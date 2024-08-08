Жителей Курской области, желавших уехать из приграничных районов, вывезли
Белостоцкий: все мирные жители, желающие уехать из Курской области, вывезены
© Минобороны РоссииПоражение техники ВСУ на границе Курской области
© Минобороны России
Поражение техники ВСУ на границе Курской области. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Все мирные жители, которые выразили желание выехать из приграничных районов Курской области, вывезены, сообщил врио замгубернатора региона Андрей Белостоцкий.
"Все мирное население, которое хотело выехать, мы максимально вывезли. У нас есть горячая линия, и ночью у нас есть бронированные машины. Мы ночью вывозим население под прикрытием ПВО, под прикрытием РЭБ в ПВР Курской области", - сказал Белостоцкий в эфире Первого канала.
По его словам, все необходимое для эвакуированных в регионе есть.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.