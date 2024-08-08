https://ria.ru/20240808/evakuatsiya-1964874571.html

В Курской области развернули 21 ПВР

В Курской области развернули 21 ПВР - РИА Новости, 08.08.2024

В Курской области развернули 21 ПВР

Спасатели развернули в Курской области для эвакуированного населения с приграничных территорий 21 пункт временного размещения (ПВР), также оказывается... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T11:40

2024-08-08T11:40

2024-08-08T11:52

россия

курская область

киев

валерий герасимов

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Спасатели развернули в Курской области для эвакуированного населения с приграничных территорий 21 пункт временного размещения (ПВР), также оказывается необходимая психологическая помощь, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Психологи МЧС России оказывают помощь эвакуированному с приграничных территорий населению Курской области. В Курской области развернут 21 пункт временного размещения граждан, организована необходимая помощь", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что для оказания экстренной психологической помощи направлены специалисты МЧС России. Развернут оперативный штаб, в котором организовано взаимодействие всех служб и ведомств. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

https://ria.ru/20240808/obstrel-1964873332.html

https://ria.ru/20240807/evakuatsiya-1964620096.html

россия

курская область

киев

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, киев, валерий герасимов, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины