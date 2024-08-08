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В Курской области развернули 21 ПВР - РИА Новости, 08.08.2024
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11:40 08.08.2024 (обновлено: 11:52 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/evakuatsiya-1964874571.html
В Курской области развернули 21 ПВР
В Курской области развернули 21 ПВР - РИА Новости, 08.08.2024
В Курской области развернули 21 ПВР
Спасатели развернули в Курской области для эвакуированного населения с приграничных территорий 21 пункт временного размещения (ПВР), также оказывается... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T11:40
2024-08-08T11:52
россия
курская область
киев
валерий герасимов
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Спасатели развернули в Курской области для эвакуированного населения с приграничных территорий 21 пункт временного размещения (ПВР), также оказывается необходимая психологическая помощь, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Психологи МЧС России оказывают помощь эвакуированному с приграничных территорий населению Курской области. В Курской области развернут 21 пункт временного размещения граждан, организована необходимая помощь", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что для оказания экстренной психологической помощи направлены специалисты МЧС России. Развернут оперативный штаб, в котором организовано взаимодействие всех служб и ведомств. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
https://ria.ru/20240808/obstrel-1964873332.html
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курская область
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россия, курская область, киев, валерий герасимов, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Киев, Валерий Герасимов, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
В Курской области развернули 21 ПВР

В Курской области развернули 21 пункт временного размещения для эвакуированных

© Фото : МЧС России/TelegramПункт временного размещения в Курской области. 8 августа 2024
Пункт временного размещения в Курской области. 8 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Пункт временного размещения в Курской области. 8 августа 2024
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Спасатели развернули в Курской области для эвакуированного населения с приграничных территорий 21 пункт временного размещения (ПВР), также оказывается необходимая психологическая помощь, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Психологи МЧС России оказывают помощь эвакуированному с приграничных территорий населению Курской области. В Курской области развернут 21 пункт временного размещения граждан, организована необходимая помощь", - говорится в сообщении.
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В ведомстве уточнили, что для оказания экстренной психологической помощи направлены специалисты МЧС России. Развернут оперативный штаб, в котором организовано взаимодействие всех служб и ведомств.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
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РоссияКурская областьКиевВалерий ГерасимовВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы Украины
 
 
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