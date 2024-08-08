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Из Курской области в Москву эвакуируют девять пострадавших при обстрелах - РИА Новости, 08.08.2024
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09:50 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/evakuatsiya-1964838664.html
Из Курской области в Москву эвакуируют девять пострадавших при обстрелах
Из Курской области в Москву эвакуируют девять пострадавших при обстрелах - РИА Новости, 08.08.2024
Из Курской области в Москву эвакуируют девять пострадавших при обстрелах
Девять пострадавших при обстрелах в Курской области эвакуируют на лечение в Москву, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T09:50
2024-08-08T09:50
курская область
москва
россия
валерий герасимов
алексей кузнецов
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Девять пострадавших при обстрелах в Курской области эвакуируют на лечение в Москву, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов. "По итогам обследований и телемедицинских консилиумов принято решение об эвакуации девяти пострадавших при обстрелах в Курской области, в числе которых двое детей, на лечение в Москву - в федеральные учреждения Минздрава и больницы города", - сказал Кузнецов журналистам. По его словам, сейчас выполняется медицинская эвакуация силами Федерального центра медицины катастроф и ЦЭМП. "По оперативным данным, стационарное лечение сейчас проходят 34 пострадавших при обстрелах (в Курской области - ред.), среди них пятеро детей", - сказал Кузнецов журналистам.Накануне начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 мск подразделения ВСУ численностью до 1 тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, но их продвижение вглубь российской территории остановлено. Приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, а также 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков. Герасимов отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1964838404.html
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курская область, москва, россия, валерий герасимов, алексей кузнецов, вооруженные силы украины, происшествия
Курская область, Москва, Россия, Валерий Герасимов, Алексей Кузнецов, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Из Курской области в Москву эвакуируют девять пострадавших при обстрелах

Кузнецов: девять пострадавших в Курской области эвакуируют на лечение в Москву

© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Девять пострадавших при обстрелах в Курской области эвакуируют на лечение в Москву, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.
"По итогам обследований и телемедицинских консилиумов принято решение об эвакуации девяти пострадавших при обстрелах в Курской области, в числе которых двое детей, на лечение в Москву - в федеральные учреждения Минздрава и больницы города", - сказал Кузнецов журналистам.
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По его словам, сейчас выполняется медицинская эвакуация силами Федерального центра медицины катастроф и ЦЭМП.
«
"По оперативным данным, стационарное лечение сейчас проходят 34 пострадавших при обстрелах (в Курской области - ред.), среди них пятеро детей", - сказал Кузнецов журналистам.
Накануне начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 мск подразделения ВСУ численностью до 1 тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, но их продвижение вглубь российской территории остановлено. Приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, а также 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков. Герасимов отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
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Курская областьМоскваРоссияВалерий ГерасимовАлексей КузнецовВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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