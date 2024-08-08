https://ria.ru/20240808/evakuatsiya-1964838664.html

Из Курской области в Москву эвакуируют девять пострадавших при обстрелах

Из Курской области в Москву эвакуируют девять пострадавших при обстрелах - РИА Новости, 08.08.2024

Из Курской области в Москву эвакуируют девять пострадавших при обстрелах

Девять пострадавших при обстрелах в Курской области эвакуируют на лечение в Москву, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T09:50

2024-08-08T09:50

2024-08-08T09:50

курская область

москва

россия

валерий герасимов

алексей кузнецов

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Девять пострадавших при обстрелах в Курской области эвакуируют на лечение в Москву, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов. "По итогам обследований и телемедицинских консилиумов принято решение об эвакуации девяти пострадавших при обстрелах в Курской области, в числе которых двое детей, на лечение в Москву - в федеральные учреждения Минздрава и больницы города", - сказал Кузнецов журналистам. По его словам, сейчас выполняется медицинская эвакуация силами Федерального центра медицины катастроф и ЦЭМП. "По оперативным данным, стационарное лечение сейчас проходят 34 пострадавших при обстрелах (в Курской области - ред.), среди них пятеро детей", - сказал Кузнецов журналистам.Накануне начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 мск подразделения ВСУ численностью до 1 тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, но их продвижение вглубь российской территории остановлено. Приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, а также 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков. Герасимов отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, москва, россия, валерий герасимов, алексей кузнецов, вооруженные силы украины, происшествия