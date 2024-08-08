Из Курской области в Москву эвакуируют девять пострадавших при обстрелах
Кузнецов: девять пострадавших в Курской области эвакуируют на лечение в Москву
© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Девять пострадавших при обстрелах в Курской области эвакуируют на лечение в Москву, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.
"По итогам обследований и телемедицинских консилиумов принято решение об эвакуации девяти пострадавших при обстрелах в Курской области, в числе которых двое детей, на лечение в Москву - в федеральные учреждения Минздрава и больницы города", - сказал Кузнецов журналистам.
По его словам, сейчас выполняется медицинская эвакуация силами Федерального центра медицины катастроф и ЦЭМП.
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"По оперативным данным, стационарное лечение сейчас проходят 34 пострадавших при обстрелах (в Курской области - ред.), среди них пятеро детей", - сказал Кузнецов журналистам.
Накануне начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 мск подразделения ВСУ численностью до 1 тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, но их продвижение вглубь российской территории остановлено. Приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, а также 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков. Герасимов отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
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7 августа, 10:37