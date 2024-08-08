https://ria.ru/20240808/energodar-1964981137.html

Суд вынес приговор гражданке Украины за покушение на теракт в Энергодаре

Суд вынес приговор гражданке Украины за покушение на теракт в Энергодаре - РИА Новости, 08.08.2024

Суд вынес приговор гражданке Украины за покушение на теракт в Энергодаре

Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии гражданку Украины Татьяну Ключко за покушение на теракт в Энергодаре, сообщил журналистам представитель РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T16:52

2024-08-08T16:52

2024-08-08T16:52

украина

энергодар

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии гражданку Украины Татьяну Ключко за покушение на теракт в Энергодаре, сообщил журналистам представитель прокуратуры Ростовской области. По его данным, в 2023 году Ключко вступила в террористическое сообщество, выразив готовность участвовать в подготовке и совершении терактов на территории Запорожской области. По указанию сотрудника главного управления разведки минобороны Украины Ключко получила от другого участника сообщества самодельное взрывное устройство, которое хранила у себя дома. "С целью совершения убийства в апреле 2023 года она поместила указанное устройство в почтовый ящик одной из квартир в Энергодаре", - сказал представитель ведомства. Взрывное устройство обнаружили соседи, его обезвредили сотрудники правоохранительных органов. Уголовное дело было возбуждено по статьям об участии в террористическом сообществе, покушении на совершение теракта, незаконном хранении взрывных устройств. Дело слушалось в особом порядке в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. "Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновную к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей", - сказал представитель областной прокуратуры.

https://ria.ru/20240808/podrobnosti-1964963458.html

https://ria.ru/20240729/terakt-1962784285.html

украина

энергодар

ростовская область

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украина, энергодар, ростовская область