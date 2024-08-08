Рейтинг@Mail.ru
Суд вынес приговор гражданке Украины за покушение на теракт в Энергодаре - РИА Новости, 08.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:52 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/energodar-1964981137.html
Суд вынес приговор гражданке Украины за покушение на теракт в Энергодаре
Суд вынес приговор гражданке Украины за покушение на теракт в Энергодаре - РИА Новости, 08.08.2024
Суд вынес приговор гражданке Украины за покушение на теракт в Энергодаре
Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии гражданку Украины Татьяну Ключко за покушение на теракт в Энергодаре, сообщил журналистам представитель РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T16:52
2024-08-08T16:52
украина
энергодар
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии гражданку Украины Татьяну Ключко за покушение на теракт в Энергодаре, сообщил журналистам представитель прокуратуры Ростовской области. По его данным, в 2023 году Ключко вступила в террористическое сообщество, выразив готовность участвовать в подготовке и совершении терактов на территории Запорожской области. По указанию сотрудника главного управления разведки минобороны Украины Ключко получила от другого участника сообщества самодельное взрывное устройство, которое хранила у себя дома. "С целью совершения убийства в апреле 2023 года она поместила указанное устройство в почтовый ящик одной из квартир в Энергодаре", - сказал представитель ведомства. Взрывное устройство обнаружили соседи, его обезвредили сотрудники правоохранительных органов. Уголовное дело было возбуждено по статьям об участии в террористическом сообществе, покушении на совершение теракта, незаконном хранении взрывных устройств. Дело слушалось в особом порядке в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. "Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновную к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей", - сказал представитель областной прокуратуры.
https://ria.ru/20240808/podrobnosti-1964963458.html
https://ria.ru/20240729/terakt-1962784285.html
украина
энергодар
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, энергодар, ростовская область
Украина, Энергодар, Ростовская область
Суд вынес приговор гражданке Украины за покушение на теракт в Энергодаре

Гражданка Украины получила 12 лет колонии за покушение на теракт в Энергодаре

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды . Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии гражданку Украины Татьяну Ключко за покушение на теракт в Энергодаре, сообщил журналистам представитель прокуратуры Ростовской области.
По его данным, в 2023 году Ключко вступила в террористическое сообщество, выразив готовность участвовать в подготовке и совершении терактов на территории Запорожской области. По указанию сотрудника главного управления разведки минобороны Украины Ключко получила от другого участника сообщества самодельное взрывное устройство, которое хранила у себя дома.
Тейлор Свифт - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
СМИ раскрыли подробности подготовки теракта на концерте Тейлор Свифт
Вчера, 16:15
«
"С целью совершения убийства в апреле 2023 года она поместила указанное устройство в почтовый ящик одной из квартир в Энергодаре", - сказал представитель ведомства. Взрывное устройство обнаружили соседи, его обезвредили сотрудники правоохранительных органов.
Уголовное дело было возбуждено по статьям об участии в террористическом сообществе, покушении на совершение теракта, незаконном хранении взрывных устройств. Дело слушалось в особом порядке в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.
«
"Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновную к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей", - сказал представитель областной прокуратуры.
Переносная урна для голосования на референдуме о присоединении к России Запорожской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Гражданку Украины осудили за подготовку теракта на референдуме в Запорожье
29 июля, 19:14
 
УкраинаЭнергодарРостовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала