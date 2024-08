https://ria.ru/20240808/ekspozitsiya-1964949399.html

Экспозиция РЭЦ на VietFood & Beverage стала одной из самых популярных

Экспозиция РЭЦ на VietFood & Beverage стала одной из самых популярных

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Национальная экспозиция Made in Russia, на которой представлена продукция 24 российских производителей, стала одной из самых популярных на международной выставке VietFood & Beverage 2024 - ключевом мероприятии для агропромышленного комплекса в Юго-Восточной Азии, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).Выставка открылась 8 августа. Организатор экспозиции - Российский экспортный центр."Российские экспортеры второй год подряд участвуют в выставке VietFood & Beverage при поддержке РЭЦ. В этом году посетители выставки, в числе которых дистрибьюторы, ритейлеры, представители ресторанного бизнеса и эксперты в области пищевых технологий, смогут оценить широкий ассортимент продукции от ведущих российских компаний на экспозиции общей площадью 360 квадратных метров", - говорится в сообщении.Так, крупнейший отечественный производитель "Мираторг" предложит колбасные изделия, замороженные продукты, напитки и продукцию для гриля. Свою продукцию также представят лидеры алкогольного рынка, один из крупнейших производителей свежих сыров и передовые предприятия по переработке икры и морепродуктов.Кроме того, крупнейший производитель мясной продукции - группа "Черкизово" продемонстрирует замороженное мясо и субпродукты курицы, индейки и свинины, а также готовую мясную продукцию: колбасные изделия и копчености, наггетсы.Гости выставки также смогут оценить отечественные кондитерские и хлебобулочные изделия, биологически активные добавки и продукты для ухода за здоровьем.Для участников экспозиции Российский экспортный центр организует деловые переговоры с заинтересованными потенциальными партнерами. Поддержка РЭЦ дает компаниям возможность представить свою продукцию контрагентам из стран Юго-Восточной Азии, завести новые контакты, обсудить возможности поставок, а также повысить свою узнаваемость на новом рынке.С первых часов работы выставки российский стенд вызывает большой интерес у официальных представителей организаций Вьетнама. Экспозицию Made in Russia уже посетили представители министерства промышленности и торговли Вьетнама, министерства сельского хозяйства и развития сельских районов, департаментов безопасности пищевых продуктов и промышленности и торговли Хошимина, а также продовольственной ассоциации крупнейшего города страны, Вьетнамской ассоциации упаковки и других организаций.Организаторы выставки также отдельно отметили вклад российских компаний, направив официальную благодарность национальному стенду Made in Russia.Выставка VietFood & Beverage была впервые проведена в 1996 году. Мероприятие проходит в Хошимине, экономическом центре Вьетнама, и охватывает все аспекты пищевой промышленности: от сельскохозяйственного производства до высокотехнологичных решений в области упаковки и переработки продуктов.Всего на VietFood & Beverage в этом году представлено более 500 экспонентов из 22 стран Европы, Азии, Америки и Австралии. Мероприятие посетят свыше 25 тысяч профессионалов отрасли.Узнать подробнее об условиях участия в зарубежных выставках в рамках национальной экспозиции Made in Russia, а также подобрать мероприятие можно на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".

