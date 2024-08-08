https://ria.ru/20240808/ekspozitsiya-1964949399.html
Экспозиция РЭЦ на VietFood & Beverage стала одной из самых популярных
Экспозиция РЭЦ на VietFood & Beverage стала одной из самых популярных - РИА Новости, 08.08.2024
Экспозиция РЭЦ на VietFood & Beverage стала одной из самых популярных
Национальная экспозиция Made in Russia, на которой представлена продукция 24 российских производителей, стала одной из самых популярных на международной... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T15:31
2024-08-08T15:31
2024-08-08T15:31
экономика
вьетнам
юго-восточная азия
хошимин
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
бренд сделано в россии (made in russia)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964948367_0:9:1176:671_1920x0_80_0_0_b93c1a81095889ecf00485cf87a5e16e.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Национальная экспозиция Made in Russia, на которой представлена продукция 24 российских производителей, стала одной из самых популярных на международной выставке VietFood & Beverage 2024 - ключевом мероприятии для агропромышленного комплекса в Юго-Восточной Азии, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).Выставка открылась 8 августа. Организатор экспозиции - Российский экспортный центр."Российские экспортеры второй год подряд участвуют в выставке VietFood & Beverage при поддержке РЭЦ. В этом году посетители выставки, в числе которых дистрибьюторы, ритейлеры, представители ресторанного бизнеса и эксперты в области пищевых технологий, смогут оценить широкий ассортимент продукции от ведущих российских компаний на экспозиции общей площадью 360 квадратных метров", - говорится в сообщении.Так, крупнейший отечественный производитель "Мираторг" предложит колбасные изделия, замороженные продукты, напитки и продукцию для гриля. Свою продукцию также представят лидеры алкогольного рынка, один из крупнейших производителей свежих сыров и передовые предприятия по переработке икры и морепродуктов.Кроме того, крупнейший производитель мясной продукции - группа "Черкизово" продемонстрирует замороженное мясо и субпродукты курицы, индейки и свинины, а также готовую мясную продукцию: колбасные изделия и копчености, наггетсы.Гости выставки также смогут оценить отечественные кондитерские и хлебобулочные изделия, биологически активные добавки и продукты для ухода за здоровьем.Для участников экспозиции Российский экспортный центр организует деловые переговоры с заинтересованными потенциальными партнерами. Поддержка РЭЦ дает компаниям возможность представить свою продукцию контрагентам из стран Юго-Восточной Азии, завести новые контакты, обсудить возможности поставок, а также повысить свою узнаваемость на новом рынке.С первых часов работы выставки российский стенд вызывает большой интерес у официальных представителей организаций Вьетнама. Экспозицию Made in Russia уже посетили представители министерства промышленности и торговли Вьетнама, министерства сельского хозяйства и развития сельских районов, департаментов безопасности пищевых продуктов и промышленности и торговли Хошимина, а также продовольственной ассоциации крупнейшего города страны, Вьетнамской ассоциации упаковки и других организаций.Организаторы выставки также отдельно отметили вклад российских компаний, направив официальную благодарность национальному стенду Made in Russia.Выставка VietFood & Beverage была впервые проведена в 1996 году. Мероприятие проходит в Хошимине, экономическом центре Вьетнама, и охватывает все аспекты пищевой промышленности: от сельскохозяйственного производства до высокотехнологичных решений в области упаковки и переработки продуктов.Всего на VietFood & Beverage в этом году представлено более 500 экспонентов из 22 стран Европы, Азии, Америки и Австралии. Мероприятие посетят свыше 25 тысяч профессионалов отрасли.Узнать подробнее об условиях участия в зарубежных выставках в рамках национальной экспозиции Made in Russia, а также подобрать мероприятие можно на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".
https://ria.ru/20240422/produktsiya-1941577419.html
https://ria.ru/20240219/rets-1928213529.html
https://ria.ru/20240306/rets-1931507864.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, вьетнам, юго-восточная азия, хошимин, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), бренд сделано в россии (made in russia)
Экономика, Вьетнам, Юго-Восточная Азия, Хошимин, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Бренд Сделано в России (Made in Russia)
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Национальная экспозиция Made in Russia, на которой представлена продукция 24 российских производителей, стала одной из самых популярных на международной выставке VietFood & Beverage 2024 - ключевом мероприятии для агропромышленного комплекса в Юго-Восточной Азии, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
Выставка открылась 8 августа. Организатор экспозиции - Российский экспортный центр.
"Российские экспортеры второй год подряд участвуют в выставке VietFood & Beverage при поддержке РЭЦ. В этом году посетители выставки, в числе которых дистрибьюторы, ритейлеры, представители ресторанного бизнеса и эксперты в области пищевых технологий, смогут оценить широкий ассортимент продукции от ведущих российских компаний на экспозиции общей площадью 360 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Так, крупнейший отечественный производитель "Мираторг
" предложит колбасные изделия, замороженные продукты, напитки и продукцию для гриля. Свою продукцию также представят лидеры алкогольного рынка, один из крупнейших производителей свежих сыров и передовые предприятия по переработке икры и морепродуктов.
Кроме того, крупнейший производитель мясной продукции - группа "Черкизово" продемонстрирует замороженное мясо и субпродукты курицы, индейки и свинины, а также готовую мясную продукцию: колбасные изделия и копчености, наггетсы.
Гости выставки также смогут оценить отечественные кондитерские и хлебобулочные изделия, биологически активные добавки и продукты для ухода за здоровьем.
Для участников экспозиции Российский экспортный центр организует деловые переговоры с заинтересованными потенциальными партнерами. Поддержка РЭЦ дает компаниям возможность представить свою продукцию контрагентам из стран Юго-Восточной Азии, завести новые контакты, обсудить возможности поставок, а также повысить свою узнаваемость на новом рынке.
С первых часов работы выставки российский стенд вызывает большой интерес у официальных представителей организаций Вьетнама
. Экспозицию Made in Russia уже посетили представители министерства промышленности и торговли Вьетнама, министерства сельского хозяйства и развития сельских районов, департаментов безопасности пищевых продуктов и промышленности и торговли Хошимина
, а также продовольственной ассоциации крупнейшего города страны, Вьетнамской ассоциации упаковки и других организаций.
Организаторы выставки также отдельно отметили вклад российских компаний, направив официальную благодарность национальному стенду Made in Russia.
Выставка VietFood & Beverage была впервые проведена в 1996 году. Мероприятие проходит в Хошимине, экономическом центре Вьетнама, и охватывает все аспекты пищевой промышленности: от сельскохозяйственного производства до высокотехнологичных решений в области упаковки и переработки продуктов.
Всего на VietFood & Beverage в этом году представлено более 500 экспонентов из 22 стран Европы
, Азии
, Америки
и Австралии
. Мероприятие посетят свыше 25 тысяч профессионалов отрасли.
Узнать подробнее об условиях участия в зарубежных выставках в рамках национальной экспозиции Made in Russia, а также подобрать мероприятие можно на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".