https://ria.ru/20240808/efimov-1964794519.html

Ефимов: в Москве с начала 2024 года построили свыше 12 километров дорог

Ефимов: в Москве с начала 2024 года построили свыше 12 километров дорог - РИА Новости, 08.08.2024

Ефимов: в Москве с начала 2024 года построили свыше 12 километров дорог

В Москве за семь месяцев 2024 года возвели более 12 километров дорог, восемь искусственных сооружений и один пешеходный переход, а всего, начиная с 2011-го, в... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T09:06

2024-08-08T09:06

2024-08-08T09:06

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 8 августа - РИА Новости. В Москве за семь месяцев 2024 года возвели более 12 километров дорог, восемь искусственных сооружений и один пешеходный переход, а всего, начиная с 2011-го, в городе построили свыше 1370 километров дорог, рассказал заммэра столица по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."В рамках формирования нового транспортного каркаса уже выполнена масштабная работа. С 2011 года в столице возвели 1372,3 километра дорог, в том числе 12,3 километра – за семь месяцев 2024-го. Почти за 13 лет построено 437 тоннелей, эстакад и мостов, включая восемь искусственных сооружений – с начала текущего года. Их количество выросло на 65%", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.Ефимов добавил, что всего за указанный период построили 314 внеуличных пешеходных переходов, один из них – в 2024 году.В частности, наиболее значимыми объектами стали пешеходный мост, соединивший стрелку острова Балчуг с Крымской и Якиманской набережными, а также транспортная развязка на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля, основные работы по ней завершились в марте, следует из пресс-релиза. Кроме того, в нем отмечается, что в марте открылся путепровод в районе 24-25-го километра Ленинградского шоссе, его ввели в эксплуатацию на шесть месяцев раньше установленного срока.К концу 2024 года запланирован ввод транспортной развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе; трасса, связывающая МСД с автодорогой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе (первый этап), участок автодороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе от станции метрополитена "Новомосковская" (транспортный узел Столбово) до улицы Поляны (первый этап), а также дублер Калужского шоссе (первый этап).

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы