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Ефимов: около 168 тысяч москвичей стали участниками программы реновации - РИА Новости, 08.08.2024
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10:06 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/efimov-1964793967.html
Ефимов: около 168 тысяч москвичей стали участниками программы реновации
Ефимов: около 168 тысяч москвичей стали участниками программы реновации - РИА Новости, 08.08.2024
Ефимов: около 168 тысяч москвичей стали участниками программы реновации
В Москве со старта программы реновации построили 322 новостройки для переселения около 168 тысяч жителей старых домов, некоторые из них уже отметили новоселье,... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T10:06
2024-08-08T10:06
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 8 августа - РИА Новости. В Москве со старта программы реновации построили 322 новостройки для переселения около 168 тысяч жителей старых домов, некоторые из них уже отметили новоселье, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Первые москвичи переехали в новые квартиры по программе в феврале 2018-го. За семь лет действия программы в столице построили 322 жилых комплекса общей площадью 4,5 миллиона квадратных метров. Они позволят расселить жителей более 1 тысячи старых домов. В настоящий момент около 168 тысяч горожан приступили к переезду или уже закончили переселение по программе реновации", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.Заммэра подчеркнул, что процесс переселения уже завершился в шести районах города, включая Северный, Молжаниновский, Коммунарку, Старое Крюково, Южное Медведково и Ясенево.При этом сейчас в рамках реновации ведется проектирование и строительство 464 жилых домой, их общая площадь составляет порядка 9,1 миллиона квадратных метров, добавил он.В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман обратил внимание, что за период с 2021-го по 2023 годы новые квартиры по реновации получили 120 тысяч человек."С начала 2024 года свыше 21,7 тысячи москвичей также заключили договоры с городом. Они получили не только удобное и комфортное жилье, но и современную инфраструктуру: благоустроенные дворы, рекреационные зоны, а также объекты торговли и сферы услуг на первых нежилых этажах своих домов", – указал он.В пресс-релизе отмечается, что для реализации программы реновации определены 623 площадки – на них предполагается построить около 10,2 миллиона квадратных метров жилья.Программа реновации, утвержденная в августе 2017 года, касается порядка 1 миллиона жителей столицы и предусматривается расселение 5176 домов. В 2023 году по программе в новые дома переселилось более 47 тысяч человек.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: около 168 тысяч москвичей стали участниками программы реновации

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 августа - РИА Новости. В Москве со старта программы реновации построили 322 новостройки для переселения около 168 тысяч жителей старых домов, некоторые из них уже отметили новоселье, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«
"Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Первые москвичи переехали в новые квартиры по программе в феврале 2018-го. За семь лет действия программы в столице построили 322 жилых комплекса общей площадью 4,5 миллиона квадратных метров. Они позволят расселить жителей более 1 тысячи старых домов. В настоящий момент около 168 тысяч горожан приступили к переезду или уже закончили переселение по программе реновации", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Заммэра подчеркнул, что процесс переселения уже завершился в шести районах города, включая Северный, Молжаниновский, Коммунарку, Старое Крюково, Южное Медведково и Ясенево.
При этом сейчас в рамках реновации ведется проектирование и строительство 464 жилых домой, их общая площадь составляет порядка 9,1 миллиона квадратных метров, добавил он.
В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман обратил внимание, что за период с 2021-го по 2023 годы новые квартиры по реновации получили 120 тысяч человек.
"С начала 2024 года свыше 21,7 тысячи москвичей также заключили договоры с городом. Они получили не только удобное и комфортное жилье, но и современную инфраструктуру: благоустроенные дворы, рекреационные зоны, а также объекты торговли и сферы услуг на первых нежилых этажах своих домов", – указал он.
В пресс-релизе отмечается, что для реализации программы реновации определены 623 площадки – на них предполагается построить около 10,2 миллиона квадратных метров жилья.
Программа реновации, утвержденная в августе 2017 года, касается порядка 1 миллиона жителей столицы и предусматривается расселение 5176 домов. В 2023 году по программе в новые дома переселилось более 47 тысяч человек.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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