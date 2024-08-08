https://ria.ru/20240808/dtp-1965053449.html
После ДТП под Краснодаром госпитализировали трех женщин
После ДТП под Краснодаром госпитализировали трех женщин - РИА Новости, 08.08.2024
После ДТП под Краснодаром госпитализировали трех женщин
Три женщины госпитализированы в результате ДТП с автобусом и бетономешалкой под Краснодаром, среди них нет пациентов в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T21:32
2024-08-08T21:32
2024-08-08T21:32
происшествия
авто
краснодар
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КРАСНОДАР, 8 авг - РИА Новости. Три женщины госпитализированы в результате ДТП с автобусом и бетономешалкой под Краснодаром, среди них нет пациентов в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции Кубани. В четверг в городском УМВД информировали о ДТП с автобусом и большегрузом, где пострадали семь человек, включая ребенка. Уточняется, что 40-летний мужчина за рулем автобуса ехал со стороны станицы Елизаветинской в сторону Краснодара и столкнулся с движущимся впереди большегрузом под управлением 39-летнего мужчины. По данным Госавтоинспекции региона, речь идет о бетономешалке. "Тяжелых (пациентов - ред.) нет, три женщины госпитализированы с ссадинами и ушибами", - сообщили в ведомстве. Водитель автобуса ранее пояснил, что отвлекся на мобильное устройство и не заметил замедление движения грузовика, по данным полиции.
https://ria.ru/20240808/tramvay-1964970241.html
краснодар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, авто, краснодар
Происшествия, Авто, Краснодар
После ДТП под Краснодаром госпитализировали трех женщин
На Кубани три женщины госпитализированы после ДТП с автобусом и бетономешалкой
КРАСНОДАР, 8 авг - РИА Новости.
Три женщины госпитализированы в результате ДТП с автобусом и бетономешалкой под Краснодаром, среди них нет пациентов в тяжелом состоянии, сообщили
РИА Новости в Госавтоинспекции Кубани.
В четверг в городском УМВД информировали о ДТП с автобусом и большегрузом, где пострадали семь человек, включая ребенка.
Уточняется, что 40-летний мужчина за рулем автобуса ехал со стороны станицы Елизаветинской в сторону Краснодара и столкнулся с движущимся впереди большегрузом под управлением 39-летнего мужчины.
По данным Госавтоинспекции региона, речь идет о бетономешалке.
«
"Тяжелых (пациентов - ред.) нет, три женщины госпитализированы с ссадинами и ушибами", - сообщили в ведомстве.
Водитель автобуса ранее пояснил, что отвлекся на мобильное устройство и не заметил замедление движения грузовика, по данным полиции.