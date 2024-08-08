https://ria.ru/20240808/dtp-1965053449.html

После ДТП под Краснодаром госпитализировали трех женщин

После ДТП под Краснодаром госпитализировали трех женщин - РИА Новости, 08.08.2024

После ДТП под Краснодаром госпитализировали трех женщин

Три женщины госпитализированы в результате ДТП с автобусом и бетономешалкой под Краснодаром, среди них нет пациентов в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T21:32

2024-08-08T21:32

2024-08-08T21:32

происшествия

авто

краснодар

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КРАСНОДАР, 8 авг - РИА Новости. Три женщины госпитализированы в результате ДТП с автобусом и бетономешалкой под Краснодаром, среди них нет пациентов в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции Кубани. В четверг в городском УМВД информировали о ДТП с автобусом и большегрузом, где пострадали семь человек, включая ребенка. Уточняется, что 40-летний мужчина за рулем автобуса ехал со стороны станицы Елизаветинской в сторону Краснодара и столкнулся с движущимся впереди большегрузом под управлением 39-летнего мужчины. По данным Госавтоинспекции региона, речь идет о бетономешалке. "Тяжелых (пациентов - ред.) нет, три женщины госпитализированы с ссадинами и ушибами", - сообщили в ведомстве. Водитель автобуса ранее пояснил, что отвлекся на мобильное устройство и не заметил замедление движения грузовика, по данным полиции.

https://ria.ru/20240808/tramvay-1964970241.html

краснодар

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, краснодар