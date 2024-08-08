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В Крыму пять человек пострадали в ДТП с двумя машинами - РИА Новости, 08.08.2024
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19:47 08.08.2024 (обновлено: 19:52 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/dtp-1965035758.html
В Крыму пять человек пострадали в ДТП с двумя машинами
В Крыму пять человек пострадали в ДТП с двумя машинами - РИА Новости, 08.08.2024
В Крыму пять человек пострадали в ДТП с двумя машинами
Пять человек, включая ребенка, пострадали при столкновении двух машин в районе села Курское Белогорского района, сообщает Госавтоиспекция Крыма в... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T19:47
2024-08-08T19:52
происшествия
белогорский район
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Пять человек, включая ребенка, пострадали при столкновении двух машин в районе села Курское Белогорского района, сообщает Госавтоиспекция Крыма в Telegram-канале. "В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 5 человек, в том числе один несовершеннолетний 2019 года рождения, находившиеся в автомобиле Hyundai", - говорится в сообщении. По данным ведомства, виновником ДТП стал водитель Hyundai, который выезжая со второстепенной дороги в районе села Курское, не предоставил преимущество автомобилю Mercedes Sprinter. В результате машины столкнулись. По данным прокуратуры республики, начата проверка обстоятельств дорожной аварии.
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происшествия, белогорский район, республика крым, гаи, россия, дтп
Происшествия, Белогорский район, Республика Крым, ГАИ, Россия, ДТП
В Крыму пять человек пострадали в ДТП с двумя машинами

В Крыму пять человек, включая ребенка, пострадали в ДТП с двумя машинами

© Госавтоинспекция Крыма/TelegramМесто ДТП в Белогорском районе в Крыму. 8 августа 2024
Место ДТП в Белогорском районе в Крыму. 8 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Госавтоинспекция Крыма/Telegram
Место ДТП в Белогорском районе в Крыму. 8 августа 2024
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Пять человек, включая ребенка, пострадали при столкновении двух машин в районе села Курское Белогорского района, сообщает Госавтоиспекция Крыма в Telegram-канале.
"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 5 человек, в том числе один несовершеннолетний 2019 года рождения, находившиеся в автомобиле Hyundai", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, виновником ДТП стал водитель Hyundai, который выезжая со второстепенной дороги в районе села Курское, не предоставил преимущество автомобилю Mercedes Sprinter. В результате машины столкнулись.
По данным прокуратуры республики, начата проверка обстоятельств дорожной аварии.
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ПроисшествияБелогорский районРеспублика КрымГАИРоссияДТП
 
 
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