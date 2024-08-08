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В Крыму пять человек пострадали в ДТП с двумя машинами
В Крыму пять человек пострадали в ДТП с двумя машинами - РИА Новости, 08.08.2024
В Крыму пять человек пострадали в ДТП с двумя машинами
Пять человек, включая ребенка, пострадали при столкновении двух машин в районе села Курское Белогорского района, сообщает Госавтоиспекция Крыма в... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T19:47
2024-08-08T19:47
2024-08-08T19:52
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Пять человек, включая ребенка, пострадали при столкновении двух машин в районе села Курское Белогорского района, сообщает Госавтоиспекция Крыма в Telegram-канале. "В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 5 человек, в том числе один несовершеннолетний 2019 года рождения, находившиеся в автомобиле Hyundai", - говорится в сообщении. По данным ведомства, виновником ДТП стал водитель Hyundai, который выезжая со второстепенной дороги в районе села Курское, не предоставил преимущество автомобилю Mercedes Sprinter. В результате машины столкнулись. По данным прокуратуры республики, начата проверка обстоятельств дорожной аварии.
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происшествия, белогорский район, республика крым, гаи, россия, дтп
Происшествия, Белогорский район, Республика Крым, ГАИ, Россия, ДТП
В Крыму пять человек пострадали в ДТП с двумя машинами
В Крыму пять человек, включая ребенка, пострадали в ДТП с двумя машинами