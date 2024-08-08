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Под Краснодаром семь человек пострадали в ДТП - РИА Новости, 08.08.2024
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18:03 08.08.2024
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Под Краснодаром семь человек пострадали в ДТП
Под Краснодаром семь человек пострадали в ДТП - РИА Новости, 08.08.2024
Под Краснодаром семь человек пострадали в ДТП
Семь человек, включая ребенка, пострадали при столкновении автобуса и автобетоносмесителя под Краснодаром, сообщили в городском УМВД РФ. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T18:03
2024-08-08T18:03
происшествия
краснодар
россия
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КРАСНОДАР, 8 авг – РИА Новости. Семь человек, включая ребенка, пострадали при столкновении автобуса и автобетоносмесителя под Краснодаром, сообщили в городском УМВД РФ. Уточняется, что 40-летний мужчина за рулем автобуса ехал со стороны станицы Елизаветинской в сторону Краснодара и столкнулся с движущимся впереди большегрузом под управлением 39-летнего мужчины. Водитель автобуса пояснил, что отвлекся на мобильное устройство и не заметил замедление движения грузовика. Судя по опубликованным полицией кадрам, речь идет об автобетоносмесителе. "В результате ДТП пострадали 7 человек. Из них один ребёнок 2008 года рождения и две женщины 1984 и 1949 года рождения. Все они доставлены в медицинские учреждения. Личности остальных пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.
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происшествия, краснодар, россия
Происшествия, Краснодар, Россия
Под Краснодаром семь человек пострадали в ДТП

В Краснодаре 7 человек пострадали в ДТП с автобусом и бетономешалкой

© Фото : 23 МВД/TelegramДТП с бетономешалкой и маршруткой в Краснодаре
ДТП с бетономешалкой и маршруткой в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : 23 МВД/Telegram
ДТП с бетономешалкой и маршруткой в Краснодаре
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 8 авг – РИА Новости. Семь человек, включая ребенка, пострадали при столкновении автобуса и автобетоносмесителя под Краснодаром, сообщили в городском УМВД РФ.
Уточняется, что 40-летний мужчина за рулем автобуса ехал со стороны станицы Елизаветинской в сторону Краснодара и столкнулся с движущимся впереди большегрузом под управлением 39-летнего мужчины. Водитель автобуса пояснил, что отвлекся на мобильное устройство и не заметил замедление движения грузовика. Судя по опубликованным полицией кадрам, речь идет об автобетоносмесителе.
"В результате ДТП пострадали 7 человек. Из них один ребёнок 2008 года рождения и две женщины 1984 и 1949 года рождения. Все они доставлены в медицинские учреждения. Личности остальных пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияКраснодарРоссия
 
 
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