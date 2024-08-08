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Над Белгородской и Курской областями за ночь сбили 16 беспилотников
Над Белгородской и Курской областями за ночь сбили 16 беспилотников - РИА Новости, 08.08.2024
Над Белгородской и Курской областями за ночь сбили 16 беспилотников
Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 14 украинских беспилотников над Белгородской и 2 — над Курской областями, сообщило в четверг Минобороны. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T07:47
2024-08-08T07:47
2024-08-08T07:52
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 14 украинских беспилотников над Белгородской и 2 — над Курской областями, сообщило в четверг Минобороны. "Дежурными средствами ПВО четырнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области и два – над территорией Курской области", — говорится в сообщении.ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии.ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники и ракеты.
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курская область, россия, белгородская область, происшествия
Курская область, Россия, Белгородская область, Происшествия
Над Белгородской и Курской областями за ночь сбили 16 беспилотников
ПВО за ночь сбила 14 БПЛА над Белгородской и 2 — над Курской областями