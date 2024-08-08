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Над Белгородской и Курской областями за ночь сбили 16 беспилотников

Над Белгородской и Курской областями за ночь сбили 16 беспилотников - РИА Новости, 08.08.2024

Над Белгородской и Курской областями за ночь сбили 16 беспилотников

Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 14 украинских беспилотников над Белгородской и 2 — над Курской областями, сообщило в четверг Минобороны. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T07:47

2024-08-08T07:47

2024-08-08T07:52

курская область

россия

белгородская область

происшествия

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 14 украинских беспилотников над Белгородской и 2 — над Курской областями, сообщило в четверг Минобороны. "Дежурными средствами ПВО четырнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области и два – над территорией Курской области", — говорится в сообщении.ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии.ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники и ракеты.

https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html

курская область

россия

белгородская область

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курская область, россия, белгородская область, происшествия