https://ria.ru/20240808/dopros-1964961361.html
Главу Сергиева Посада вызвали на допрос как свидетеля, сообщил источник
Главу Сергиева Посада вызвали на допрос как свидетеля, сообщил источник - РИА Новости, 08.08.2024
Главу Сергиева Посада вызвали на допрос как свидетеля, сообщил источник
Правоохранители допрашивают главу подмосковного Сергиева Посада Дмитрия Акулова в качестве свидетеля, он не задержан, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T16:11
2024-08-08T16:11
2024-08-08T16:18
происшествия
сергиев посад
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Правоохранители допрашивают главу подмосковного Сергиева Посада Дмитрия Акулова в качестве свидетеля, он не задержан, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."В настоящее время Акулова допрашивают в качестве свидетеля по уголовному делу, он не задержан", - сказал собеседник агентства, не уточнив иных деталей.
https://ria.ru/20240402/korruptsiya-1937342122.html
сергиев посад
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сергиев посад, министерство внутренних дел рф (мвд россии), московская область (подмосковье)
Происшествия, Сергиев Посад, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Московская область (Подмосковье)
Главу Сергиева Посада вызвали на допрос как свидетеля, сообщил источник
Правоохранители допрашивают главу Сергиева Посада Акулова в качестве свидетеля