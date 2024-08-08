https://ria.ru/20240808/dopros-1964961361.html

Главу Сергиева Посада вызвали на допрос как свидетеля, сообщил источник

Главу Сергиева Посада вызвали на допрос как свидетеля, сообщил источник - РИА Новости, 08.08.2024

Главу Сергиева Посада вызвали на допрос как свидетеля, сообщил источник

Правоохранители допрашивают главу подмосковного Сергиева Посада Дмитрия Акулова в качестве свидетеля, он не задержан, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T16:11

2024-08-08T16:11

2024-08-08T16:18

происшествия

сергиев посад

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Правоохранители допрашивают главу подмосковного Сергиева Посада Дмитрия Акулова в качестве свидетеля, он не задержан, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."В настоящее время Акулова допрашивают в качестве свидетеля по уголовному делу, он не задержан", - сказал собеседник агентства, не уточнив иных деталей.

https://ria.ru/20240402/korruptsiya-1937342122.html

сергиев посад

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

происшествия, сергиев посад, министерство внутренних дел рф (мвд россии), московская область (подмосковье)