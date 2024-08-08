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Главу Сергиева Посада вызвали на допрос как свидетеля, сообщил источник - РИА Новости, 08.08.2024
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16:11 08.08.2024 (обновлено: 16:18 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/dopros-1964961361.html
Главу Сергиева Посада вызвали на допрос как свидетеля, сообщил источник
Главу Сергиева Посада вызвали на допрос как свидетеля, сообщил источник - РИА Новости, 08.08.2024
Главу Сергиева Посада вызвали на допрос как свидетеля, сообщил источник
Правоохранители допрашивают главу подмосковного Сергиева Посада Дмитрия Акулова в качестве свидетеля, он не задержан, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T16:11
2024-08-08T16:18
происшествия
сергиев посад
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Правоохранители допрашивают главу подмосковного Сергиева Посада Дмитрия Акулова в качестве свидетеля, он не задержан, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."В настоящее время Акулова допрашивают в качестве свидетеля по уголовному делу, он не задержан", - сказал собеседник агентства, не уточнив иных деталей.
https://ria.ru/20240402/korruptsiya-1937342122.html
сергиев посад
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происшествия, сергиев посад, министерство внутренних дел рф (мвд россии), московская область (подмосковье)
Происшествия, Сергиев Посад, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Московская область (Подмосковье)
Главу Сергиева Посада вызвали на допрос как свидетеля, сообщил источник

Правоохранители допрашивают главу Сергиева Посада Акулова в качестве свидетеля

© РИА НовостиУголовное дело
Уголовное дело - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости
Уголовное дело. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Правоохранители допрашивают главу подмосковного Сергиева Посада Дмитрия Акулова в качестве свидетеля, он не задержан, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«
"В настоящее время Акулова допрашивают в качестве свидетеля по уголовному делу, он не задержан", - сказал собеседник агентства, не уточнив иных деталей.
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ПроисшествияСергиев ПосадМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Московская область (Подмосковье)
 
 
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