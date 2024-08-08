https://ria.ru/20240808/dogovor-1964922924.html

Путин одобрил договор с Южной Осетией о пенсиях для некоторых сотрудников

Путин одобрил договор с Южной Осетией о пенсиях для некоторых сотрудников - РИА Новости, 08.08.2024

Путин одобрил договор с Южной Осетией о пенсиях для некоторых сотрудников

Президент России Владимир Путин одобрил подписание соглашения с Южной Осетией о порядке пенсионного обеспечения сотрудников уголовно-исполнительной системы... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T14:02

2024-08-08T14:02

2024-08-08T14:10

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин одобрил подписание соглашения с Южной Осетией о порядке пенсионного обеспечения сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС), следует из распоряжения главы государства."Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании соглашения между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о порядке пенсионного обеспечения сотрудников органов принудительного исполнения и органов уголовно-исполнительной системы и членов их семей", - сказано в распоряжении.Президент поручил Минюсту РФ по достижении договоренности с югоосетинской стороной "подписать от имени Российской Федерации указанное соглашение, разрешив вносить в его проект, одобренный правительством Российской Федерации, изменения, не имеющие принципиального характера".Ранее кабмин одобрил проект соглашения с Южной Осетией и рекомендовал его подписание главе государства. Согласно проекту соглашения, в выслугу лет для назначения пенсий сотрудникам будет засчитываться служба в Вооруженных силах, органах безопасности, органах внутренних дел, органах уголовно-исполнительной системы РФ и Южной Осетии и бывшего СССР, а также в объединенных вооруженных силах СНГ в порядке, установленном законодательством стороны, где они проходили службу. При этом установленная выслуга лет не подлежит изменению другой стороной.Исчисление и выплату пенсии сотруднику производят компетентные органы той страны, где он постоянно проживает, в соответствии с ее законодательством. Расходы по пенсионному обеспечению сотрудников и членов их семей осуществляются сторонами самостоятельно за счет их бюджетов без взаимных расчетов между ними, указано в проекте соглашения.

https://ria.ru/20240227/druzhba-1929846566.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

южная осетия, россия, владимир путин, в мире, ссср, снг