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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 08.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:06 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/dnepropetrovsk-1964886119.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 08.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Взрывы прогремели в четверг в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "24". РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T12:06
2024-08-08T12:06
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровск
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Взрывы прогремели в четверг в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "24". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога. "Взрывы в Днепропетровске", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ. Официальной информации о взрывах пока не поступало.
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в мире, днепропетровск, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

"24": в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Взрывы прогремели в четверг в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "24".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога.
"Взрывы в Днепропетровске", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ.
Официальной информации о взрывах пока не поступало.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровскУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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