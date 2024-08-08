https://ria.ru/20240808/dnepropetrovsk-1964886119.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 08.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Взрывы прогремели в четверг в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "24". РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T12:06

2024-08-08T12:06

2024-08-08T12:06

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Взрывы прогремели в четверг в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "24". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога. "Взрывы в Днепропетровске", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ. Официальной информации о взрывах пока не поступало.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровск

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