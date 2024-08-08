https://ria.ru/20240808/detenysh-1964857798.html

Детеныш домашнего яка в Московском зоопарке почти удвоил вес

Детеныш домашнего яка в Московском зоопарке почти удвоил вес - РИА Новости, 08.08.2024

Детеныш домашнего яка в Московском зоопарке почти удвоил вес

Детеныш домашнего яка родился в Московском зоопарке в июне, сейчас он почти удвоил вес при рождении и понемногу пробует сено и траву, сообщили в Telegram-канале РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T11:04

2024-08-08T11:04

2024-08-08T13:43

хорошие новости

московский зоопарк

москва

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Детеныш домашнего яка родился в Московском зоопарке в июне, сейчас он почти удвоил вес при рождении и понемногу пробует сено и траву, сообщили в Telegram-канале столичного зоосада. "Проведали детеныша домашнего яка. Это девочка белого цвета, родившаяся совсем недавно — 22 июня. Сейчас она питается молоком матери и понемногу пробует "взрослую пищу" — зеленые ветки, сено и траву... Малышка родилась весом в 14 килограммов, сейчас она почти удвоила свой вес", — отметили в зоопарке. Пока теленок повсюду следует за матерью, а ее отец находится в соседнем вольере. Семья воссоединится ближе к осени, когда у домашних яков начнется период гона. "Это первые роды у ее матери. Обычно самки рожают одного детеныша, двойня бывает редко. Беременность длится примерно восемь месяцев. Телята появляются на свет хорошо сформированными, покрытыми шерстью, с открывшимися глазами и ушами", — рассказали в зоосаде.Буквально в первый час после рождения детеныши уже встают на ноги.

https://ria.ru/20240807/manul-1964652481.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

московский зоопарк, москва