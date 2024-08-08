https://ria.ru/20240808/derevya-1965035066.html

Свыше 7 тысяч деревьев и кустарников высадили во дворах Подмосковья

Свыше 7 тысяч деревьев и кустарников высадили во дворах Подмосковья - РИА Новости, 08.08.2024

Свыше 7 тысяч деревьев и кустарников высадили во дворах Подмосковья

В рамках благоустройства дворов и общественных территорий в Московской области с начала лета высадили более 5 тысяч деревьев и свыше 2 тысяч кустарников,... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T19:44

2024-08-08T19:44

2024-08-08T19:44

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

балашиха

коломна

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. В рамках благоустройства дворов и общественных территорий в Московской области с начала лета высадили более 5 тысяч деревьев и свыше 2 тысяч кустарников, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья. Там отметили, что в тройку лидеров городских округов по наибольшей численности посадок зеленых насаждений вошли Балашиха — более 1,8 тысячи саженцев дуба, Коломна — свыше 1,2 тысячи деревьев и кустарников, а также Мытищи — более 1 тысячи саженцев дуба По данным пресс-службы, озеленение дворов и общественных пространств входит в обязательный перечень работ программы "Формирование комфортной городской среды". "В процессе согласования необходимых мероприятий по благоустройству активное участие принимают сами жители. Именно они вместе с представителями местного самоуправления и управляющих компаний определяют комплекс первоочередных работ, включая посадку деревьев", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240801/blagoustroystvo-1963523837.html

московская область (подмосковье)

балашиха

коломна

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), балашиха, коломна