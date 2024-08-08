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Свыше 7 тысяч деревьев и кустарников высадили во дворах Подмосковья - РИА Новости, 08.08.2024
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Новости Подмосковья
 
19:44 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/derevya-1965035066.html
Свыше 7 тысяч деревьев и кустарников высадили во дворах Подмосковья
Свыше 7 тысяч деревьев и кустарников высадили во дворах Подмосковья - РИА Новости, 08.08.2024
Свыше 7 тысяч деревьев и кустарников высадили во дворах Подмосковья
В рамках благоустройства дворов и общественных территорий в Московской области с начала лета высадили более 5 тысяч деревьев и свыше 2 тысяч кустарников,... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T19:44
2024-08-08T19:44
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
балашиха
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. В рамках благоустройства дворов и общественных территорий в Московской области с начала лета высадили более 5 тысяч деревьев и свыше 2 тысяч кустарников, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья. Там отметили, что в тройку лидеров городских округов по наибольшей численности посадок зеленых насаждений вошли Балашиха — более 1,8 тысячи саженцев дуба, Коломна — свыше 1,2 тысячи деревьев и кустарников, а также Мытищи — более 1 тысячи саженцев дуба По данным пресс-службы, озеленение дворов и общественных пространств входит в обязательный перечень работ программы "Формирование комфортной городской среды". "В процессе согласования необходимых мероприятий по благоустройству активное участие принимают сами жители. Именно они вместе с представителями местного самоуправления и управляющих компаний определяют комплекс первоочередных работ, включая посадку деревьев", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240801/blagoustroystvo-1963523837.html
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московская область (подмосковье), балашиха, коломна
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Балашиха, Коломна

Свыше 7 тысяч деревьев и кустарников высадили во дворах Подмосковья

© Фото : пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской областиСвыше 7 тысяч деревьев и кустарников высадили во дворах Подмосковья
Свыше 7 тысяч деревьев и кустарников высадили во дворах Подмосковья - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Свыше 7 тысяч деревьев и кустарников высадили во дворах Подмосковья
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. В рамках благоустройства дворов и общественных территорий в Московской области с начала лета высадили более 5 тысяч деревьев и свыше 2 тысяч кустарников, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Там отметили, что в тройку лидеров городских округов по наибольшей численности посадок зеленых насаждений вошли Балашиха — более 1,8 тысячи саженцев дуба, Коломна — свыше 1,2 тысячи деревьев и кустарников, а также Мытищи — более 1 тысячи саженцев дуба
По данным пресс-службы, озеленение дворов и общественных пространств входит в обязательный перечень работ программы "Формирование комфортной городской среды".
"В процессе согласования необходимых мероприятий по благоустройству активное участие принимают сами жители. Именно они вместе с представителями местного самоуправления и управляющих компаний определяют комплекс первоочередных работ, включая посадку деревьев", - говорится в сообщении.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)БалашихаКоломна
 
 
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