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Маск заявил, что демократы стали ярыми сторонниками цензуры - РИА Новости, 08.08.2024
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10:33 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/demokraty-1964851690.html
Маск заявил, что демократы стали ярыми сторонниками цензуры
Маск заявил, что демократы стали ярыми сторонниками цензуры - РИА Новости, 08.08.2024
Маск заявил, что демократы стали ярыми сторонниками цензуры
Американский предприниматель Илон Маск, комментируя реакцию пользователя в соцсети Х на взгляды кандидата в вице-президенты США от демократов и губернатора... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T10:33
2024-08-08T10:33
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, комментируя реакцию пользователя в соцсети Х на взгляды кандидата в вице-президенты США от демократов и губернатора штата Миннесота Тима Уолца на борьбу с дезинформацией, заявил, что Демократическая партия США стала ярым поклонником цензуры. Ранее в соцсети X был опубликован отрывок из интервью Уолца, в котором он говорит, что гарантия свободы слова не распространяется на дезинформацию или разжигающие ненависть высказывания. Пользователь соцсети отметил, что "2024 год - это новый 1984 год". "Странно, что демократы раньше были партией свободы слова, а теперь стали ярыми сторонниками цензуры", - прокомментировал Маск в своем аккаунте в социальной сети Х публикацию. Ранее Маск назвал Уолца глупцом, комментируя его взгляды на борьбу с дезинформацией.
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в мире, сша, миннесота, илон маск, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Миннесота, Илон Маск, Выборы президента США — 2024
Маск заявил, что демократы стали ярыми сторонниками цензуры

Маск: Демократическая партия США стала ярым поклонником цензуры

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, комментируя реакцию пользователя в соцсети Х на взгляды кандидата в вице-президенты США от демократов и губернатора штата Миннесота Тима Уолца на борьбу с дезинформацией, заявил, что Демократическая партия США стала ярым поклонником цензуры.
Ранее в соцсети X был опубликован отрывок из интервью Уолца, в котором он говорит, что гарантия свободы слова не распространяется на дезинформацию или разжигающие ненависть высказывания. Пользователь соцсети отметил, что "2024 год - это новый 1984 год".
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"Странно, что демократы раньше были партией свободы слова, а теперь стали ярыми сторонниками цензуры", - прокомментировал Маск в своем аккаунте в социальной сети Х публикацию.
Ранее Маск назвал Уолца глупцом, комментируя его взгляды на борьбу с дезинформацией.
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