https://ria.ru/20240808/demokraty-1964851690.html
Маск заявил, что демократы стали ярыми сторонниками цензуры
Маск заявил, что демократы стали ярыми сторонниками цензуры - РИА Новости, 08.08.2024
Маск заявил, что демократы стали ярыми сторонниками цензуры
Американский предприниматель Илон Маск, комментируя реакцию пользователя в соцсети Х на взгляды кандидата в вице-президенты США от демократов и губернатора... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T10:33
2024-08-08T10:33
2024-08-08T10:33
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, комментируя реакцию пользователя в соцсети Х на взгляды кандидата в вице-президенты США от демократов и губернатора штата Миннесота Тима Уолца на борьбу с дезинформацией, заявил, что Демократическая партия США стала ярым поклонником цензуры. Ранее в соцсети X был опубликован отрывок из интервью Уолца, в котором он говорит, что гарантия свободы слова не распространяется на дезинформацию или разжигающие ненависть высказывания. Пользователь соцсети отметил, что "2024 год - это новый 1984 год". "Странно, что демократы раньше были партией свободы слова, а теперь стали ярыми сторонниками цензуры", - прокомментировал Маск в своем аккаунте в социальной сети Х публикацию. Ранее Маск назвал Уолца глупцом, комментируя его взгляды на борьбу с дезинформацией.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, миннесота, илон маск, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Миннесота, Илон Маск, Выборы президента США — 2024
Маск заявил, что демократы стали ярыми сторонниками цензуры
Маск: Демократическая партия США стала ярым поклонником цензуры