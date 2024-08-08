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СК завел дело после падения остановки на женщину в Тюмени - РИА Новости, 08.08.2024
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14:33 08.08.2024 (обновлено: 14:51 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/delo-1964931007.html
СК завел дело после падения остановки на женщину в Тюмени
СК завел дело после падения остановки на женщину в Тюмени - РИА Новости, 08.08.2024
СК завел дело после падения остановки на женщину в Тюмени
Уголовное дело о причинении вреда здоровью по неосторожности завели в Тюмени после того, как остановка упала на местную жительницу и травмировала ее, сообщили в РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T14:33
2024-08-08T14:51
происшествия
тюмень
россия
тюменская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ТЮМЕНЬ, 8 авг – РИА Новости. Уголовное дело о причинении вреда здоровью по неосторожности завели в Тюмени после того, как остановка упала на местную жительницу и травмировала ее, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Тюменской области. Ранее сообщалось, что 5 августа на улице Олимпийской в Тюмени остановочный павильон упал на рядом стоящую женщину, после чего она попала в реанимацию в тяжелом состоянии. "По факту причинения травм женщине во время падения остановочного павильона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении. По версии следствия, в связи с проводимыми работами по замене тепловых сетей по улице Олимпийской сотрудники подрядной организации перенесли остановочный комплекс на новое место и плохо закрепили павильон, от порыва ветра он опрокинулся, пострадала 61-летняя женщина, в медучреждении ей оказывают необходимую помощь. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.
https://ria.ru/20240808/bastrykin-1964845767.html
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происшествия, тюмень, россия, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тюмень, Россия, Тюменская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дело после падения остановки на женщину в Тюмени

СК завел уголовное дело после падения остановки на местную жительницу в Тюмени

© Фото : соцсетиОстановка, упавшая на местную жительницу на улице Олимпийской в Тюмени
Остановка, упавшая на местную жительницу на улице Олимпийской в Тюмени - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : соцсети
Остановка, упавшая на местную жительницу на улице Олимпийской в Тюмени
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 8 авг – РИА Новости. Уголовное дело о причинении вреда здоровью по неосторожности завели в Тюмени после того, как остановка упала на местную жительницу и травмировала ее, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Тюменской области.
Ранее сообщалось, что 5 августа на улице Олимпийской в Тюмени остановочный павильон упал на рядом стоящую женщину, после чего она попала в реанимацию в тяжелом состоянии.
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"По факту причинения травм женщине во время падения остановочного павильона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в связи с проводимыми работами по замене тепловых сетей по улице Олимпийской сотрудники подрядной организации перенесли остановочный комплекс на новое место и плохо закрепили павильон, от порыва ветра он опрокинулся, пострадала 61-летняя женщина, в медучреждении ей оказывают необходимую помощь.
Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.
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