https://ria.ru/20240808/delo-1964931007.html

СК завел дело после падения остановки на женщину в Тюмени

СК завел дело после падения остановки на женщину в Тюмени - РИА Новости, 08.08.2024

СК завел дело после падения остановки на женщину в Тюмени

Уголовное дело о причинении вреда здоровью по неосторожности завели в Тюмени после того, как остановка упала на местную жительницу и травмировала ее, сообщили в РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T14:33

2024-08-08T14:33

2024-08-08T14:51

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ТЮМЕНЬ, 8 авг – РИА Новости. Уголовное дело о причинении вреда здоровью по неосторожности завели в Тюмени после того, как остановка упала на местную жительницу и травмировала ее, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Тюменской области. Ранее сообщалось, что 5 августа на улице Олимпийской в Тюмени остановочный павильон упал на рядом стоящую женщину, после чего она попала в реанимацию в тяжелом состоянии. "По факту причинения травм женщине во время падения остановочного павильона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении. По версии следствия, в связи с проводимыми работами по замене тепловых сетей по улице Олимпийской сотрудники подрядной организации перенесли остановочный комплекс на новое место и плохо закрепили павильон, от порыва ветра он опрокинулся, пострадала 61-летняя женщина, в медучреждении ей оказывают необходимую помощь. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.

https://ria.ru/20240808/bastrykin-1964845767.html

https://ria.ru/20240706/ural-1957931710.html

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происшествия, тюмень, россия, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф)