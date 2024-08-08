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Глава Минобороны Буркина-Фасо приедет в Россию на форум "Армия"
Глава Минобороны Буркина-Фасо приедет в Россию на форум "Армия" - РИА Новости, 08.08.2024
Глава Минобороны Буркина-Фасо приедет в Россию на форум "Армия"
Министр обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассум Кулибали приедет в Россию на форум "Армия-2024", сообщил РИА Новости военный атташе при буркинийском... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T15:39
2024-08-08T15:39
2024-08-08T15:43
буркина-фасо
россия
патриот
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Министр обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассум Кулибали приедет в Россию на форум "Армия-2024", сообщил РИА Новости военный атташе при буркинийском посольстве Яснеманегре Савадого."Да, министр обороны будет здесь", - рассказал агентству Савадого, отвечая на соответствующий вопрос.Форум "Армия", ежегодно проводящийся с 2015 года, пройдет в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.
https://ria.ru/20240806/armiya-1964470349.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
буркина-фасо, россия, патриот
Буркина-Фасо, Россия, Патриот
Глава Минобороны Буркина-Фасо приедет в Россию на форум "Армия"
Глава Минобороны Буркина-Фасо приедет в РФ на форум "Армия" в середине августа