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Глава Минобороны Буркина-Фасо приедет в Россию на форум "Армия" - РИА Новости, 08.08.2024
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15:39 08.08.2024 (обновлено: 15:43 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/burkina-faso-1964952330.html
Глава Минобороны Буркина-Фасо приедет в Россию на форум "Армия"
Глава Минобороны Буркина-Фасо приедет в Россию на форум "Армия" - РИА Новости, 08.08.2024
Глава Минобороны Буркина-Фасо приедет в Россию на форум "Армия"
Министр обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассум Кулибали приедет в Россию на форум "Армия-2024", сообщил РИА Новости военный атташе при буркинийском... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T15:39
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буркина-фасо
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Министр обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассум Кулибали приедет в Россию на форум "Армия-2024", сообщил РИА Новости военный атташе при буркинийском посольстве Яснеманегре Савадого."Да, министр обороны будет здесь", - рассказал агентству Савадого, отвечая на соответствующий вопрос.Форум "Армия", ежегодно проводящийся с 2015 года, пройдет в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.
https://ria.ru/20240806/armiya-1964470349.html
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буркина-фасо, россия, патриот
Буркина-Фасо, Россия, Патриот
Глава Минобороны Буркина-Фасо приедет в Россию на форум "Армия"

Глава Минобороны Буркина-Фасо приедет в РФ на форум "Армия" в середине августа

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБаннер с логотипом Международного военно-технического форума "АРМИЯ"
Баннер с логотипом Международного военно-технического форума АРМИЯ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Баннер с логотипом Международного военно-технического форума "АРМИЯ". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Министр обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассум Кулибали приедет в Россию на форум "Армия-2024", сообщил РИА Новости военный атташе при буркинийском посольстве Яснеманегре Савадого.
«
"Да, министр обороны будет здесь", - рассказал агентству Савадого, отвечая на соответствующий вопрос.
Форум "Армия", ежегодно проводящийся с 2015 года, пройдет в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.
Открытие международного военно-технического форума Армия-2019 - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Форум "Армия" в этом году пройдет в обновленном формате
6 августа, 16:59
 
Буркина-ФасоРоссияПатриот
 
 
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