https://ria.ru/20240808/burkina-faso-1964952330.html

Глава Минобороны Буркина-Фасо приедет в Россию на форум "Армия"

Глава Минобороны Буркина-Фасо приедет в Россию на форум "Армия" - РИА Новости, 08.08.2024

Глава Минобороны Буркина-Фасо приедет в Россию на форум "Армия"

Министр обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассум Кулибали приедет в Россию на форум "Армия-2024", сообщил РИА Новости военный атташе при буркинийском... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T15:39

2024-08-08T15:39

2024-08-08T15:43

буркина-фасо

россия

патриот

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Министр обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассум Кулибали приедет в Россию на форум "Армия-2024", сообщил РИА Новости военный атташе при буркинийском посольстве Яснеманегре Савадого."Да, министр обороны будет здесь", - рассказал агентству Савадого, отвечая на соответствующий вопрос.Форум "Армия", ежегодно проводящийся с 2015 года, пройдет в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.

https://ria.ru/20240806/armiya-1964470349.html

буркина-фасо

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

буркина-фасо, россия, патриот