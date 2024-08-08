СМИ назвали недостатки американских БПЛА в сравнении с китайскими
Defense One: американские беспилотники уступают китайским по цене и качеству
© AP Photo / Kin CheungДрон китайской компании DJI
© AP Photo / Kin Cheung
Дрон китайской компании DJI. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Американские беспилотники уступают китайским по ценовым и качественным показателям, а также по объему производства, сообщает издание Defense One.
Как пишет издание, если американская армия будет участвовать в военном конфликте, американские компании "с трудом будут выпускать большое количество высококачественных малых беспилотников", если только Пентагон не увеличит поддержку компаний по производству беспилотников. В материале отмечается, что в мае сообщалось, что украинские войска расходуют около 10 тысяч беспилотников в месяц, при этом "американские фирмы, скорее всего, не производят достаточно, чтобы заменить даже половину этого количества".
"Продукция китайских производителей, таких как DJI и Autel, по-прежнему лучше практически во всех отношениях, что делает их очевидным выбором, когда решающим фактором является чисто соотношение цены и качества", - заявил изданию неназванный западный консультант по беспилотникам с опытом консультирования на Украине. Как подчеркивает Defense One, только одна китайская компания DJI занимает 70% мирового рынка по производству беспилотников.
Издание со ссылкой на подразделение оборонных инноваций США пишет, что американские БПЛА, одобренные для использования в военных целях, могут стоить в три-пять раз дороже китайских аналогов. "И несмотря на более высокую цену, американские беспилотники зачастую не так хороши, как их более дешевые китайские конкуренты", - говорится в материале.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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