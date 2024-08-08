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В курских больницах увеличили число свободных мест - РИА Новости, 08.08.2024
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17:47 08.08.2024
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В курских больницах увеличили число свободных мест
В курских больницах увеличили число свободных мест - РИА Новости, 08.08.2024
В курских больницах увеличили число свободных мест
Количество свободных коек в Курской области при поддержке Минздрава РФ увеличено до 1800, вопросы медицины решены, доложил президенту РФ Владимиру Путину врио... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T17:47
2024-08-08T17:47
общество
здоровье - общество
россия
курская область
алексей смирнов (политик)
владимир путин
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Количество свободных коек в Курской области при поддержке Минздрава РФ увеличено до 1800, вопросы медицины решены, доложил президенту РФ Владимиру Путину врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. "В первые сутки мы довели количество бригад скорой помощи до 34... Вывели 16 бригад медиков на работу хирургов, травматологов. Сейчас при поддержке Минздрава РФ мы уже увеличили количество коек до 1800… ФМБА развернуло дополнительно 100 коек, едет мобильный госпиталь из Минздрава. Поэтому вопросы медицины также решены", - сказал Смирнов. Он добавил, что в регион приехали дополнительно 60 врачей высокой квалификации.
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россия
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общество, здоровье - общество, россия, курская область, алексей смирнов (политик) , владимир путин, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Владимир Путин, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
В курских больницах увеличили число свободных мест

Смирнов: количество свободных коек в больницах Курской области увеличили до 1800

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Количество свободных коек в Курской области при поддержке Минздрава РФ увеличено до 1800, вопросы медицины решены, доложил президенту РФ Владимиру Путину врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
«
"В первые сутки мы довели количество бригад скорой помощи до 34... Вывели 16 бригад медиков на работу хирургов, травматологов. Сейчас при поддержке Минздрава РФ мы уже увеличили количество коек до 1800… ФМБА развернуло дополнительно 100 коек, едет мобильный госпиталь из Минздрава. Поэтому вопросы медицины также решены", - сказал Смирнов.
Он добавил, что в регион приехали дополнительно 60 врачей высокой квалификации.
Курск - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
В Курск прибыла бригада врачей из Москвы для помощи жителям приграничья
7 августа, 13:28
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКурская областьАлексей Смирнов (политик)Владимир ПутинФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
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