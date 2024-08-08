https://ria.ru/20240808/bolnitsy-1965005418.html

В курских больницах увеличили число свободных мест

В курских больницах увеличили число свободных мест - РИА Новости, 08.08.2024

В курских больницах увеличили число свободных мест

Количество свободных коек в Курской области при поддержке Минздрава РФ увеличено до 1800, вопросы медицины решены, доложил президенту РФ Владимиру Путину врио... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T17:47

2024-08-08T17:47

2024-08-08T17:47

общество

здоровье - общество

россия

курская область

алексей смирнов (политик)

владимир путин

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Количество свободных коек в Курской области при поддержке Минздрава РФ увеличено до 1800, вопросы медицины решены, доложил президенту РФ Владимиру Путину врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. "В первые сутки мы довели количество бригад скорой помощи до 34... Вывели 16 бригад медиков на работу хирургов, травматологов. Сейчас при поддержке Минздрава РФ мы уже увеличили количество коек до 1800… ФМБА развернуло дополнительно 100 коек, едет мобильный госпиталь из Минздрава. Поэтому вопросы медицины также решены", - сказал Смирнов. Он добавил, что в регион приехали дополнительно 60 врачей высокой квалификации.

https://ria.ru/20240807/kursk-1964633582.html

россия

курская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, курская область, алексей смирнов (политик) , владимир путин, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)