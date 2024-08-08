https://ria.ru/20240808/biryukov-1964888069.html
Бирюков: в Москве обновили пешеходную навигацию в парке Победы
Бирюков: в Москве обновили пешеходную навигацию в парке Победы - РИА Новости, 08.08.2024
Бирюков: в Москве обновили пешеходную навигацию в парке Победы
Специалисты комплекса городского хозяйства обновили пешеходную навигацию в парке Победы на Поклонной горе, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T12:12
2024-08-08T12:12
2024-08-08T12:12
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964883851_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_300b05ca8ede9f151e4f504bb81cba6b.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обновили пешеходную навигацию в парке Победы на Поклонной горе, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В столице продолжается реализация программы создания единой системы навигации, которая стартовала в 2014 году. За это время появилось более 115 тысяч новых указателей, которые помогают москвичам и гостям столицы быстро найти нужный адрес, дорогу к транспортным и социально значимым объектам. В этом году обновили пешеходную навигацию в парке Победы, теперь его посетителям удобнее строить маршруты, они могут быстро получить информацию о памятниках и мемориалах", - сказал Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что в рамках проекта установлено 11 домовых и 40 городских указателей, 140 информационных полей. Кроме того, впервые в столице в парке Победы появились 40 информационных модулей городских указателей и 14 указателей "стойка" с QR-кодами. "Информационный модуль размещается на городском указателе на уровне 150-160 сантиметров от земли, данные на нем помогают определить текущее местоположение относительно значимых объектов и выстроить маршрут. Указатели "стойка" установлены рядом с каждым мемориалом и памятником, каждый оснащен интерактивным кодом, с помощью которого можно получить расширенную информацию об объекте. Для иностранных туристов данные дублируются на английском языке", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что новые элементы столичной навигации удачно сочетают цифровые технологии и эргономичность. Опыт парка Победы будет распространен и на другие достопримечательности Москвы.
https://ria.ru/20240808/biryukov-1964845404.html
https://ria.ru/20240807/moskva-1964665637.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964883851_76:0:1205:847_1920x0_80_0_0_85cb2c1b15229e4d1464a62966602d4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обновили пешеходную навигацию в парке Победы на Поклонной горе, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В столице продолжается реализация программы создания единой системы навигации, которая стартовала в 2014 году. За это время появилось более 115 тысяч новых указателей, которые помогают москвичам и гостям столицы быстро найти нужный адрес, дорогу к транспортным и социально значимым объектам. В этом году обновили пешеходную навигацию в парке Победы, теперь его посетителям удобнее строить маршруты, они могут быстро получить информацию о памятниках и мемориалах", - сказал Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что в рамках проекта установлено 11 домовых и 40 городских указателей, 140 информационных полей. Кроме того, впервые в столице в парке Победы появились 40 информационных модулей городских указателей и 14 указателей "стойка" с QR-кодами.
"Информационный модуль размещается на городском указателе на уровне 150-160 сантиметров от земли, данные на нем помогают определить текущее местоположение относительно значимых объектов и выстроить маршрут. Указатели "стойка" установлены рядом с каждым мемориалом и памятником, каждый оснащен интерактивным кодом, с помощью которого можно получить расширенную информацию об объекте. Для иностранных туристов данные дублируются на английском языке", - пояснил Бирюков
.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что новые элементы столичной навигации удачно сочетают цифровые технологии и эргономичность. Опыт парка Победы будет распространен и на другие достопримечательности Москвы.