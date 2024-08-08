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Бирюков: в Москве обновили пешеходную навигацию в парке Победы - РИА Новости, 08.08.2024
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Бирюков: в Москве обновили пешеходную навигацию в парке Победы
Бирюков: в Москве обновили пешеходную навигацию в парке Победы - РИА Новости, 08.08.2024
Бирюков: в Москве обновили пешеходную навигацию в парке Победы
Специалисты комплекса городского хозяйства обновили пешеходную навигацию в парке Победы на Поклонной горе, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T12:12
2024-08-08T12:12
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обновили пешеходную навигацию в парке Победы на Поклонной горе, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В столице продолжается реализация программы создания единой системы навигации, которая стартовала в 2014 году. За это время появилось более 115 тысяч новых указателей, которые помогают москвичам и гостям столицы быстро найти нужный адрес, дорогу к транспортным и социально значимым объектам. В этом году обновили пешеходную навигацию в парке Победы, теперь его посетителям удобнее строить маршруты, они могут быстро получить информацию о памятниках и мемориалах", - сказал Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что в рамках проекта установлено 11 домовых и 40 городских указателей, 140 информационных полей. Кроме того, впервые в столице в парке Победы появились 40 информационных модулей городских указателей и 14 указателей "стойка" с QR-кодами. "Информационный модуль размещается на городском указателе на уровне 150-160 сантиметров от земли, данные на нем помогают определить текущее местоположение относительно значимых объектов и выстроить маршрут. Указатели "стойка" установлены рядом с каждым мемориалом и памятником, каждый оснащен интерактивным кодом, с помощью которого можно получить расширенную информацию об объекте. Для иностранных туристов данные дублируются на английском языке", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что новые элементы столичной навигации удачно сочетают цифровые технологии и эргономичность. Опыт парка Победы будет распространен и на другие достопримечательности Москвы.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы

Бирюков: в Москве обновили пешеходную навигацию в парке Победы

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramОбновленная пешеходная навигация в парке Победы в Москве
Обновленная пешеходная навигация в парке Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обновили пешеходную навигацию в парке Победы на Поклонной горе, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В столице продолжается реализация программы создания единой системы навигации, которая стартовала в 2014 году. За это время появилось более 115 тысяч новых указателей, которые помогают москвичам и гостям столицы быстро найти нужный адрес, дорогу к транспортным и социально значимым объектам. В этом году обновили пешеходную навигацию в парке Победы, теперь его посетителям удобнее строить маршруты, они могут быстро получить информацию о памятниках и мемориалах", - сказал Бирюков.
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Заместитель мэра рассказал, что в рамках проекта установлено 11 домовых и 40 городских указателей, 140 информационных полей. Кроме того, впервые в столице в парке Победы появились 40 информационных модулей городских указателей и 14 указателей "стойка" с QR-кодами.
"Информационный модуль размещается на городском указателе на уровне 150-160 сантиметров от земли, данные на нем помогают определить текущее местоположение относительно значимых объектов и выстроить маршрут. Указатели "стойка" установлены рядом с каждым мемориалом и памятником, каждый оснащен интерактивным кодом, с помощью которого можно получить расширенную информацию об объекте. Для иностранных туристов данные дублируются на английском языке", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что новые элементы столичной навигации удачно сочетают цифровые технологии и эргономичность. Опыт парка Победы будет распространен и на другие достопримечательности Москвы.
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