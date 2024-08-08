https://ria.ru/20240808/biryukov-1964888069.html

Бирюков: в Москве обновили пешеходную навигацию в парке Победы

Бирюков: в Москве обновили пешеходную навигацию в парке Победы - РИА Новости, 08.08.2024

Бирюков: в Москве обновили пешеходную навигацию в парке Победы

Специалисты комплекса городского хозяйства обновили пешеходную навигацию в парке Победы на Поклонной горе, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T12:12

2024-08-08T12:12

2024-08-08T12:12

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обновили пешеходную навигацию в парке Победы на Поклонной горе, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В столице продолжается реализация программы создания единой системы навигации, которая стартовала в 2014 году. За это время появилось более 115 тысяч новых указателей, которые помогают москвичам и гостям столицы быстро найти нужный адрес, дорогу к транспортным и социально значимым объектам. В этом году обновили пешеходную навигацию в парке Победы, теперь его посетителям удобнее строить маршруты, они могут быстро получить информацию о памятниках и мемориалах", - сказал Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что в рамках проекта установлено 11 домовых и 40 городских указателей, 140 информационных полей. Кроме того, впервые в столице в парке Победы появились 40 информационных модулей городских указателей и 14 указателей "стойка" с QR-кодами. "Информационный модуль размещается на городском указателе на уровне 150-160 сантиметров от земли, данные на нем помогают определить текущее местоположение относительно значимых объектов и выстроить маршрут. Указатели "стойка" установлены рядом с каждым мемориалом и памятником, каждый оснащен интерактивным кодом, с помощью которого можно получить расширенную информацию об объекте. Для иностранных туристов данные дублируются на английском языке", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что новые элементы столичной навигации удачно сочетают цифровые технологии и эргономичность. Опыт парка Победы будет распространен и на другие достопримечательности Москвы.

https://ria.ru/20240808/biryukov-1964845404.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы