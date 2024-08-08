https://ria.ru/20240808/bespilotnik-1964976614.html
Над Крымом уничтожили украинский беспилотник
Над Крымом уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 08.08.2024
Над Крымом уничтожили украинский беспилотник
Дежурные средства ПВО около 16.10 мск уничтожили украинский беспилотник над территорией Крыма, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T16:42
2024-08-08T16:42
2024-08-08T16:50
специальная военная операция на украине
россия
республика крым
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 16.10 мск уничтожили украинский беспилотник над территорией Крыма, сообщило Минобороны РФ."Восьмого августа около 16.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, республика крым, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Республика Крым, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Крымом уничтожили украинский беспилотник
Минобороны: силы ПВЛ уничтожили над Крымом украинский беспилотник