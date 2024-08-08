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В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность
В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность - РИА Новости, 08.08.2024
В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T19:15
2024-08-08T19:15
2024-08-08T19:15
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
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вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Угроза ракетного обстрела была объявлена в 18.31 мск, через полчаса ее отменили. "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении губернатора.
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В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность
В Белгороде, районе и Шебекинском округе отменили ракетную опасность