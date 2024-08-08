https://ria.ru/20240808/belgorod-1964809033.html

В Белгороде отменили ракетную опасность

В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 08.08.2024

В Белгороде отменили ракетную опасность

Ракетная опасность отменена в Белгороде и Белгородском районе, Шебекино и округе, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T06:30

2024-08-08T06:30

2024-08-08T06:30

происшествия

белгород

белгородский район

шебекино

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Белгороде и Белгородском районе, Шебекино и округе, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. Ракетная опасность продлилась 20 минут. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, Шебекино. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html

белгород

белгородский район

шебекино

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгород, белгородский район, шебекино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)