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Участники студенческих протестов в Бангладеш признают Юнуса своим лидером - РИА Новости, 08.08.2024
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18:31 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/bangladesh-1965014546.html
Участники студенческих протестов в Бангладеш признают Юнуса своим лидером
Участники студенческих протестов в Бангладеш признают Юнуса своим лидером - РИА Новости, 08.08.2024
Участники студенческих протестов в Бангладеш признают Юнуса своим лидером
Глава временного правительства Бангладеш нобелевский лауреат Мухаммад Юнус, вернувшийся в страну днем в четверг, является лидером, которого признают и уважают... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T18:31
2024-08-08T18:31
в мире
бангладеш
дакка (город)
беспорядки в бангладеш
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ДЖАКАРТА, 8 авг - РИА Новости. Глава временного правительства Бангладеш нобелевский лауреат Мухаммад Юнус, вернувшийся в страну днем в четверг, является лидером, которого признают и уважают студенческие движения, участвующие в протестах, заявила РИА Новости представительница активистов Тасфия Хак. "Доктор Юнус - тот лидер, которого мы все хотели. Это студенты выбрали его кандидатуру. Мы испытываем к нему огромное уважение. С ним как главой мы вновь полны надежды. Он тот лидер, которого мы все хотели все эти годы", - отметила Тасфия. Комментируя сообщения о том, что двое координаторов студенческого движения против дискриминации были приглашены в состав временного правительства Бангладеш, Тасфия подчеркнула, что надеется на позитивные перемены после их назначения. "Мы очень надеемся, что они принесут какие-то позитивные изменения. Они - голос нашего поколения. Долгое время нас подавляло правительство и другие политические партии, причем большинство никогда не думали о нашей стране или людях. Но эти ребята не только думают о нас, они буквально ведут всю страну против фашистского режима", - заявила участница студенческих протестов. Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки. В понедельник бывшая премьер Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщал, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала.
https://ria.ru/20240808/bangladesh-1964900242.html
https://ria.ru/20240808/bangladesh-1964836041.html
https://ria.ru/20240808/bangladesh-1964856269.html
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в мире, бангладеш, дакка (город), беспорядки в бангладеш
В мире, Бангладеш, Дакка (город), Беспорядки в Бангладеш
Участники студенческих протестов в Бангладеш признают Юнуса своим лидером

Активистка Хак: Юнус — лидер, которого признают и уважают студенческие движения

© AP Photo / Mahmud Hossain OpuМухаммад Юнус
Мухаммад Юнус - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© AP Photo / Mahmud Hossain Opu
Мухаммад Юнус. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 8 авг - РИА Новости. Глава временного правительства Бангладеш нобелевский лауреат Мухаммад Юнус, вернувшийся в страну днем в четверг, является лидером, которого признают и уважают студенческие движения, участвующие в протестах, заявила РИА Новости представительница активистов Тасфия Хак.
"Доктор Юнус - тот лидер, которого мы все хотели. Это студенты выбрали его кандидатуру. Мы испытываем к нему огромное уважение. С ним как главой мы вновь полны надежды. Он тот лидер, которого мы все хотели все эти годы", - отметила Тасфия.
Глава временного правительства Бангладеш Мухаммад Юнус общается с представителями СМИ в аэропорту после прибытия в Дакку. 8 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Глава временного правительства Бангладеш Мухаммад Юнус вернулся в Дакку
Вчера, 12:52
Комментируя сообщения о том, что двое координаторов студенческого движения против дискриминации были приглашены в состав временного правительства Бангладеш, Тасфия подчеркнула, что надеется на позитивные перемены после их назначения.
"Мы очень надеемся, что они принесут какие-то позитивные изменения. Они - голос нашего поколения. Долгое время нас подавляло правительство и другие политические партии, причем большинство никогда не думали о нашей стране или людях. Но эти ребята не только думают о нас, они буквально ведут всю страну против фашистского режима", - заявила участница студенческих протестов.
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Командующий армией Бангладеш заявил о полной поддержке Мухаммада Юнуса
Вчера, 09:39
Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.
В понедельник бывшая премьер Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщал, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала.
Антиправительственная демонстрация в Бангладеш - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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Вчера, 10:57
 
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