https://ria.ru/20240808/bangladesh-1965014546.html

Участники студенческих протестов в Бангладеш признают Юнуса своим лидером

Участники студенческих протестов в Бангладеш признают Юнуса своим лидером - РИА Новости, 08.08.2024

Участники студенческих протестов в Бангладеш признают Юнуса своим лидером

Глава временного правительства Бангладеш нобелевский лауреат Мухаммад Юнус, вернувшийся в страну днем в четверг, является лидером, которого признают и уважают... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T18:31

2024-08-08T18:31

2024-08-08T18:31

в мире

бангладеш

дакка (город)

беспорядки в бангладеш

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ДЖАКАРТА, 8 авг - РИА Новости. Глава временного правительства Бангладеш нобелевский лауреат Мухаммад Юнус, вернувшийся в страну днем в четверг, является лидером, которого признают и уважают студенческие движения, участвующие в протестах, заявила РИА Новости представительница активистов Тасфия Хак. "Доктор Юнус - тот лидер, которого мы все хотели. Это студенты выбрали его кандидатуру. Мы испытываем к нему огромное уважение. С ним как главой мы вновь полны надежды. Он тот лидер, которого мы все хотели все эти годы", - отметила Тасфия. Комментируя сообщения о том, что двое координаторов студенческого движения против дискриминации были приглашены в состав временного правительства Бангладеш, Тасфия подчеркнула, что надеется на позитивные перемены после их назначения. "Мы очень надеемся, что они принесут какие-то позитивные изменения. Они - голос нашего поколения. Долгое время нас подавляло правительство и другие политические партии, причем большинство никогда не думали о нашей стране или людях. Но эти ребята не только думают о нас, они буквально ведут всю страну против фашистского режима", - заявила участница студенческих протестов. Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки. В понедельник бывшая премьер Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщал, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала.

https://ria.ru/20240808/bangladesh-1964900242.html

https://ria.ru/20240808/bangladesh-1964836041.html

https://ria.ru/20240808/bangladesh-1964856269.html

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в мире, бангладеш, дакка (город), беспорядки в бангладеш