https://ria.ru/20240808/bangladesh-1964900242.html

Глава временного правительства Бангладеш Мухаммад Юнус вернулся в Дакку

Глава временного правительства Бангладеш Мухаммад Юнус вернулся в Дакку - РИА Новости, 08.08.2024

Глава временного правительства Бангладеш Мухаммад Юнус вернулся в Дакку

Нобелевский лауреат Мухаммад Юнус, назначенный главным советником временного правительства, вернулся в страну, приведение временного правительства к присяге... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T12:52

2024-08-08T12:52

2024-08-08T13:24

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МОСКВА, 8 авг– РИА Новости. Нобелевский лауреат Мухаммад Юнус, назначенный главным советником временного правительства, вернулся в страну, приведение временного правительства к присяге ожидается сегодня вечером, передает бангладешский новостной портал Prothom Alo. "Нобелевский лауреат доктор Мухаммад Юнус прибыл в страну. Рейс, на борту которого он находился, приземлился в Дакке сегодня, в четверг, около 14:10", - сообщает издание. Сообщается, глава временного правительства прилетел из Франции, где он посещал соревнования Олимпийских игр и проходил лечение. В четверг в 8 часов вечера (17:00 мск) он примет участие в церемонии принесения присяги временного правительства, Ранее командующий армией Бангладеш Генерал Вакер-Уз-Заман выразил полную поддержку Нобелевскому лауреату. С требованием о назначении Мухаммада Юнуса главным советником (в исторической традиции Бангладеш – главой) временного правительства выступили в понедельник, через несколько часов после того, как ушедшая в отставку в результате массовых протестов экс-премьер Шейх Хасина покинула страну, студенческие активисты, организаторы протестов. Затем состоялась встреча президента Бангладеш Мохаммада Шахабуддина с командованием армии, военно-воздушных и военно-морских сил страны и представителями политических партий, после чего президент принял студенческих лидеров. Ранее сообщалось, что, по словам генерала Вакер-Уз-Замана, временное правительство страны во главе с Мухаммадом Юнусом будет приведено к присяге в 20.00 по местному времени (17.00 мск) в четверг 8 августа. Предполагается, что в состав временного правительства войдут 15 человек. Некоторые региональные обозреватели считают, что в его составе, скорее всего, будут освобожденная из заключения лидер Националистической партии Бангладеш и экс-премьер Халеда Зиа и координатор студенческого движения "Студенты против дискриминации" Нахид Ислам, другие студенческие лидеры, а также представители военных. Известный экономист и банкир, получивший Нобелевскую премию мира в 2006 году за создание системы микрофинансирования, направленной на повышение благосостояния населения, находился во Франции для посещения соревнований Олимпийских игр и лечения.

https://ria.ru/20240808/bangladesh-1964836041.html

https://ria.ru/20240807/bangladesh-1964606588.html

https://ria.ru/20240805/protesty-1964239499.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, бангладеш, франция, дакка (город), шейх хасина, беспорядки в бангладеш