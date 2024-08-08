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Глава временного правительства Бангладеш Мухаммад Юнус вернулся в Дакку - РИА Новости, 08.08.2024
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12:52 08.08.2024 (обновлено: 13:24 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/bangladesh-1964900242.html
Глава временного правительства Бангладеш Мухаммад Юнус вернулся в Дакку
Глава временного правительства Бангладеш Мухаммад Юнус вернулся в Дакку - РИА Новости, 08.08.2024
Глава временного правительства Бангладеш Мухаммад Юнус вернулся в Дакку
Нобелевский лауреат Мухаммад Юнус, назначенный главным советником временного правительства, вернулся в страну, приведение временного правительства к присяге... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T12:52
2024-08-08T13:24
в мире
бангладеш
франция
дакка (город)
шейх хасина
беспорядки в бангладеш
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МОСКВА, 8 авг– РИА Новости. Нобелевский лауреат Мухаммад Юнус, назначенный главным советником временного правительства, вернулся в страну, приведение временного правительства к присяге ожидается сегодня вечером, передает бангладешский новостной портал Prothom Alo. "Нобелевский лауреат доктор Мухаммад Юнус прибыл в страну. Рейс, на борту которого он находился, приземлился в Дакке сегодня, в четверг, около 14:10", - сообщает издание. Сообщается, глава временного правительства прилетел из Франции, где он посещал соревнования Олимпийских игр и проходил лечение. В четверг в 8 часов вечера (17:00 мск) он примет участие в церемонии принесения присяги временного правительства, Ранее командующий армией Бангладеш Генерал Вакер-Уз-Заман выразил полную поддержку Нобелевскому лауреату. С требованием о назначении Мухаммада Юнуса главным советником (в исторической традиции Бангладеш – главой) временного правительства выступили в понедельник, через несколько часов после того, как ушедшая в отставку в результате массовых протестов экс-премьер Шейх Хасина покинула страну, студенческие активисты, организаторы протестов. Затем состоялась встреча президента Бангладеш Мохаммада Шахабуддина с командованием армии, военно-воздушных и военно-морских сил страны и представителями политических партий, после чего президент принял студенческих лидеров. Ранее сообщалось, что, по словам генерала Вакер-Уз-Замана, временное правительство страны во главе с Мухаммадом Юнусом будет приведено к присяге в 20.00 по местному времени (17.00 мск) в четверг 8 августа. Предполагается, что в состав временного правительства войдут 15 человек. Некоторые региональные обозреватели считают, что в его составе, скорее всего, будут освобожденная из заключения лидер Националистической партии Бангладеш и экс-премьер Халеда Зиа и координатор студенческого движения "Студенты против дискриминации" Нахид Ислам, другие студенческие лидеры, а также представители военных. Известный экономист и банкир, получивший Нобелевскую премию мира в 2006 году за создание системы микрофинансирования, направленной на повышение благосостояния населения, находился во Франции для посещения соревнований Олимпийских игр и лечения.
https://ria.ru/20240808/bangladesh-1964836041.html
https://ria.ru/20240807/bangladesh-1964606588.html
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в мире, бангладеш, франция, дакка (город), шейх хасина, беспорядки в бангладеш
В мире, Бангладеш, Франция, Дакка (город), Шейх Хасина, Беспорядки в Бангладеш
Глава временного правительства Бангладеш Мухаммад Юнус вернулся в Дакку

Глава временного правительства нобелевский лауреат Юнус вернулся в Дакку

© AP Photo / Al-emrun GarjonГлава временного правительства Бангладеш Мухаммад Юнус общается с представителями СМИ в аэропорту после прибытия в Дакку. 8 августа 2024
Глава временного правительства Бангладеш Мухаммад Юнус общается с представителями СМИ в аэропорту после прибытия в Дакку. 8 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© AP Photo / Al-emrun Garjon
Глава временного правительства Бангладеш Мухаммад Юнус общается с представителями СМИ в аэропорту после прибытия в Дакку. 8 августа 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг– РИА Новости. Нобелевский лауреат Мухаммад Юнус, назначенный главным советником временного правительства, вернулся в страну, приведение временного правительства к присяге ожидается сегодня вечером, передает бангладешский новостной портал Prothom Alo.
"Нобелевский лауреат доктор Мухаммад Юнус прибыл в страну. Рейс, на борту которого он находился, приземлился в Дакке сегодня, в четверг, около 14:10", - сообщает издание.
Мухаммад Юнус - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Командующий армией Бангладеш заявил о полной поддержке Мухаммада Юнуса
Вчера, 09:39
Сообщается, глава временного правительства прилетел из Франции, где он посещал соревнования Олимпийских игр и проходил лечение. В четверг в 8 часов вечера (17:00 мск) он примет участие в церемонии принесения присяги временного правительства,
Ранее командующий армией Бангладеш Генерал Вакер-Уз-Заман выразил полную поддержку Нобелевскому лауреату.
С требованием о назначении Мухаммада Юнуса главным советником (в исторической традиции Бангладеш – главой) временного правительства выступили в понедельник, через несколько часов после того, как ушедшая в отставку в результате массовых протестов экс-премьер Шейх Хасина покинула страну, студенческие активисты, организаторы протестов. Затем состоялась встреча президента Бангладеш Мохаммада Шахабуддина с командованием армии, военно-воздушных и военно-морских сил страны и представителями политических партий, после чего президент принял студенческих лидеров.
Протестующие у здания парламента Бангладеш в Дакке - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Генпрокурор Бангладеш подал в отставку
7 августа, 12:27
Ранее сообщалось, что, по словам генерала Вакер-Уз-Замана, временное правительство страны во главе с Мухаммадом Юнусом будет приведено к присяге в 20.00 по местному времени (17.00 мск) в четверг 8 августа.
Предполагается, что в состав временного правительства войдут 15 человек. Некоторые региональные обозреватели считают, что в его составе, скорее всего, будут освобожденная из заключения лидер Националистической партии Бангладеш и экс-премьер Халеда Зиа и координатор студенческого движения "Студенты против дискриминации" Нахид Ислам, другие студенческие лидеры, а также представители военных.
Известный экономист и банкир, получивший Нобелевскую премию мира в 2006 году за создание системы микрофинансирования, направленной на повышение благосостояния населения, находился во Франции для посещения соревнований Олимпийских игр и лечения.
Протестующие в Дакке - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
Участники протестов в Бангладеш рассказали, когда закончатся беспорядки
5 августа, 17:50
 
В миреБангладешФранцияДакка (город)Шейх ХасинаБеспорядки в Бангладеш
 
 
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