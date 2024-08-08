Глава временного правительства Бангладеш Мухаммад Юнус вернулся в Дакку
Глава временного правительства нобелевский лауреат Юнус вернулся в Дакку
© AP Photo / Al-emrun GarjonГлава временного правительства Бангладеш Мухаммад Юнус общается с представителями СМИ в аэропорту после прибытия в Дакку. 8 августа 2024
© AP Photo / Al-emrun Garjon
Глава временного правительства Бангладеш Мухаммад Юнус общается с представителями СМИ в аэропорту после прибытия в Дакку. 8 августа 2024
МОСКВА, 8 авг– РИА Новости. Нобелевский лауреат Мухаммад Юнус, назначенный главным советником временного правительства, вернулся в страну, приведение временного правительства к присяге ожидается сегодня вечером, передает бангладешский новостной портал Prothom Alo.
"Нобелевский лауреат доктор Мухаммад Юнус прибыл в страну. Рейс, на борту которого он находился, приземлился в Дакке сегодня, в четверг, около 14:10", - сообщает издание.
Сообщается, глава временного правительства прилетел из Франции, где он посещал соревнования Олимпийских игр и проходил лечение. В четверг в 8 часов вечера (17:00 мск) он примет участие в церемонии принесения присяги временного правительства,
Ранее командующий армией Бангладеш Генерал Вакер-Уз-Заман выразил полную поддержку Нобелевскому лауреату.
С требованием о назначении Мухаммада Юнуса главным советником (в исторической традиции Бангладеш – главой) временного правительства выступили в понедельник, через несколько часов после того, как ушедшая в отставку в результате массовых протестов экс-премьер Шейх Хасина покинула страну, студенческие активисты, организаторы протестов. Затем состоялась встреча президента Бангладеш Мохаммада Шахабуддина с командованием армии, военно-воздушных и военно-морских сил страны и представителями политических партий, после чего президент принял студенческих лидеров.
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Ранее сообщалось, что, по словам генерала Вакер-Уз-Замана, временное правительство страны во главе с Мухаммадом Юнусом будет приведено к присяге в 20.00 по местному времени (17.00 мск) в четверг 8 августа.
Предполагается, что в состав временного правительства войдут 15 человек. Некоторые региональные обозреватели считают, что в его составе, скорее всего, будут освобожденная из заключения лидер Националистической партии Бангладеш и экс-премьер Халеда Зиа и координатор студенческого движения "Студенты против дискриминации" Нахид Ислам, другие студенческие лидеры, а также представители военных.
Известный экономист и банкир, получивший Нобелевскую премию мира в 2006 году за создание системы микрофинансирования, направленной на повышение благосостояния населения, находился во Франции для посещения соревнований Олимпийских игр и лечения.