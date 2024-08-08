В Австралии предупредили Украину о последствиях войны на Ближнем Востоке
Райан: США станет меньше поддерживать Украину в случае войны Израиля и Ливана
Бойцы движения "Хезболла". Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Поддержка Киева со стороны США, даже в случае победы Демократической партии на предстоящих президентских выборах, может еще больше сократиться в случае начала полномасштабного вооруженного конфликта между Израилем и ливанским движением "Хезболлах", заявил отставной генерал-майор армии Австралии Мик Райан в статье для журнала Foreign Affairs.
"Даже если демократы одержат победу (на президентских выборах в США - ред.), поддержка Украины со стороны США может просесть в зависимости от того, что происходит в других частях света ... Если конфликты на Ближнем Востоке расширятся, это Украина еще больше лишится ресурсов и внимания, особенно если война Израиля с "Хезболлах" разгорится", - говорится в статье.
По его мнению, полномасштабный конфликт между "Хезболлах" и Израилем потребовал бы почти такие же виды артиллерийского и противовоздушного вооружения, в которых нуждается Украина. Также речь идет о "натовских" боеприпасах калибра 155 миллиметров, танковых боеприпасах и высокоточных авиабомбах.
"Расширение конфликта на Иран или хуситов (правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" - ред.) может поглотить аналогичные запасы (вооружений - ред.)", - добавляет Райан.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
Ранее лидер ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насралла заявлял, что ливанское движение сопротивления переходит на новый уровень борьбы с Израилем после удара по южному пригороду Бейрута, в результате которого погиб высокопоставленный командир движения Фуад Шукр. Палестинское движение ХАМАС сообщало о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Израильтяне не комментируют обвинения в причастности к гибели Хании, но взяли ответственность за покушение на Шукра, который, по их данным, стоял за обстрелом Голанских высот, где погибли 12 друзских детей.