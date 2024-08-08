https://ria.ru/20240808/ataka-1965059421.html

"Стратегический тупик". В Европе дали оценку атаке ВСУ на Курскую область

"Стратегический тупик". В Европе дали оценку атаке ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 08.08.2024

"Стратегический тупик". В Европе дали оценку атаке ВСУ на Курскую область

Наступление Украины на российскую территорию заведет ее в тупик, пишет журналист Андреас Рюеш в статье для швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T22:20

2024-08-08T22:20

2024-08-08T22:20

специальная военная операция на украине

в мире

украина

курская область

донбасс

валерий герасимов

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Наступление Украины на российскую территорию заведет ее в тупик, пишет журналист Андреас Рюеш в статье для швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung."Войну невозможно выиграть таким способом. В стратегическом плане внезапный маневр в Курской области представляет собой тупик", — считает он.По словам журналиста, этот ход приведет к потере большого количества солдат ВСУ, в то время как Украина и так уже испытывает нехватку людских ресурсов. В подобной атаке риск крупных потерь гораздо выше, чем в обороне. Журналист также задался вопросом, не принесут ли брошенные на Курскую область войска большую пользу на "шатком фронте" в Донбассе.По мнению Рюеша, Курская область, в отличие от Донбасса, не имеет стратегического значения для Киева, поэтому Украина "больше потеряет, чем выиграет от нападения".Ситуация в Курской области обострилась утром 6 августа, когда украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района.Как сообщил на совещании у президента начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, российские военные остановили продвижение ВСУ вглубь территории региона.Из-за украинских атак погибли как минимум четыре человека. Кроме того, пострадали несколько десятков мирных граждан России, включая детей, а также военные. Из приграничных районов эвакуировали около трех тысяч местных жителей.СК возбудил уголовные дела по статьям о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

https://ria.ru/20240808/dotkom-1965048728.html

https://ria.ru/20240808/vsu-1965019580.html

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курская область

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в мире, украина, курская область, донбасс, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)