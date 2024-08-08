"Стратегический тупик". В Европе дали оценку атаке ВСУ на Курскую область
NZZ: атака Украины на Курскую область стратегически является тупиком
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Наступление Украины на российскую территорию заведет ее в тупик, пишет журналист Андреас Рюеш в статье для швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung.
"Войну невозможно выиграть таким способом. В стратегическом плане внезапный маневр в Курской области представляет собой тупик", — считает он.
По словам журналиста, этот ход приведет к потере большого количества солдат ВСУ, в то время как Украина и так уже испытывает нехватку людских ресурсов. В подобной атаке риск крупных потерь гораздо выше, чем в обороне. Журналист также задался вопросом, не принесут ли брошенные на Курскую область войска большую пользу на "шатком фронте" в Донбассе.
По мнению Рюеша, Курская область, в отличие от Донбасса, не имеет стратегического значения для Киева, поэтому Украина "больше потеряет, чем выиграет от нападения".
Ситуация в Курской области обострилась утром 6 августа, когда украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района.
Как сообщил на совещании у президента начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, российские военные остановили продвижение ВСУ вглубь территории региона.
Из-за украинских атак погибли как минимум четыре человека. Кроме того, пострадали несколько десятков мирных граждан России, включая детей, а также военные. Из приграничных районов эвакуировали около трех тысяч местных жителей.
СК возбудил уголовные дела по статьям о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.