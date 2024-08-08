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"Стратегический тупик". В Европе дали оценку атаке ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 08.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:20 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/ataka-1965059421.html
"Стратегический тупик". В Европе дали оценку атаке ВСУ на Курскую область
"Стратегический тупик". В Европе дали оценку атаке ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 08.08.2024
"Стратегический тупик". В Европе дали оценку атаке ВСУ на Курскую область
Наступление Украины на российскую территорию заведет ее в тупик, пишет журналист Андреас Рюеш в статье для швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T22:20
2024-08-08T22:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
курская область
донбасс
валерий герасимов
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Наступление Украины на российскую территорию заведет ее в тупик, пишет журналист Андреас Рюеш в статье для швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung."Войну невозможно выиграть таким способом. В стратегическом плане внезапный маневр в Курской области представляет собой тупик", — считает он.По словам журналиста, этот ход приведет к потере большого количества солдат ВСУ, в то время как Украина и так уже испытывает нехватку людских ресурсов. В подобной атаке риск крупных потерь гораздо выше, чем в обороне. Журналист также задался вопросом, не принесут ли брошенные на Курскую область войска большую пользу на "шатком фронте" в Донбассе.По мнению Рюеша, Курская область, в отличие от Донбасса, не имеет стратегического значения для Киева, поэтому Украина "больше потеряет, чем выиграет от нападения".Ситуация в Курской области обострилась утром 6 августа, когда украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района.Как сообщил на совещании у президента начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, российские военные остановили продвижение ВСУ вглубь территории региона.Из-за украинских атак погибли как минимум четыре человека. Кроме того, пострадали несколько десятков мирных граждан России, включая детей, а также военные. Из приграничных районов эвакуировали около трех тысяч местных жителей.СК возбудил уголовные дела по статьям о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
https://ria.ru/20240808/dotkom-1965048728.html
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в мире, украина, курская область, донбасс, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Курская область, Донбасс, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
"Стратегический тупик". В Европе дали оценку атаке ВСУ на Курскую область

NZZ: атака Украины на Курскую область стратегически является тупиком

© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Наступление Украины на российскую территорию заведет ее в тупик, пишет журналист Андреас Рюеш в статье для швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung.
"Войну невозможно выиграть таким способом. В стратегическом плане внезапный маневр в Курской области представляет собой тупик", — считает он.
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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По словам журналиста, этот ход приведет к потере большого количества солдат ВСУ, в то время как Украина и так уже испытывает нехватку людских ресурсов. В подобной атаке риск крупных потерь гораздо выше, чем в обороне. Журналист также задался вопросом, не принесут ли брошенные на Курскую область войска большую пользу на "шатком фронте" в Донбассе.
По мнению Рюеша, Курская область, в отличие от Донбасса, не имеет стратегического значения для Киева, поэтому Украина "больше потеряет, чем выиграет от нападения".
Ситуация в Курской области обострилась утром 6 августа, когда украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района.
Как сообщил на совещании у президента начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, российские военные остановили продвижение ВСУ вглубь территории региона.
Из-за украинских атак погибли как минимум четыре человека. Кроме того, пострадали несколько десятков мирных граждан России, включая детей, а также военные. Из приграничных районов эвакуировали около трех тысяч местных жителей.
СК возбудил уголовные дела по статьям о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Расчетом оперативно-тактического комплекса Искандер-М нанесен ракетный удар по месту скопления военной и специальной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКурская областьДонбассВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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