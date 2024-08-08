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Патрушев призвал укреплять присутствие в Арктике - РИА Новости, 08.08.2024
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09:04 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/arktika-1964823568.html
Патрушев призвал укреплять присутствие в Арктике
Патрушев призвал укреплять присутствие в Арктике - РИА Новости, 08.08.2024
Патрушев призвал укреплять присутствие в Арктике
России важно укреплять свое присутствие в Арктике, выполнять там масштабные инфраструктурные проекты, но при этом надо сохранить хрупкую уникальную местную... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T09:04
2024-08-08T09:04
россия
арктика
архангельск
николай патрушев
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. России важно укреплять свое присутствие в Арктике, выполнять там масштабные инфраструктурные проекты, но при этом надо сохранить хрупкую уникальную местную природу, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики. Вопросам освоения и гармоничного развития Арктики уделяется приоритетное внимание государства, напомнил Патрушев в приветствии участникам форума "Арктика-Регионы" в Архангельске. Президент РФ Владимир Путин поставил новые задачи в сфере обеспечения безопасности в Арктике, расширения международного взаимовыгодного сотрудничества, поступательного наращивания мощностей промышленных предприятий, формирования на базе Северного морского пути конкурентоспособной на мировом рынке национальной транспортной коммуникации, отметил Патрушев. "Нам важно укреплять свое присутствие в регионе, реализовывать масштабные инфраструктурные проекты, поддерживать научно-исследовательские инициативы. При этом необходимо сохранить хрупкую уникальную природу приполярных территорий", - подчеркнул помощник главы государства. Достижение стратегических целей в Арктике напрямую зависит от совместной слаженной работы органов власти, бизнеса, научных организаций, энергичных и неравнодушных людей, которыми славится наша страна, отметил он. Патрушев пожелал участникам форума продуктивной работы, выработки решений, способствующих сохранению лидирующей позиции России в Арктике, социально-экономическому развитию Арктической зоны РФ, улучшению условий проживания населения северных городов и поселков. Второй форум "Арктика – Регионы" пройдет в Архангельске 8-9 августа. Организатор форума – правительство Архангельской области. Планируется, что мероприятие станет дискуссионной площадкой для выработки совместных решений по эффективному развитию судоходства и морской логистики по Северному морскому пути, строительству и ремонту арктического флота, модернизации портовой инфраструктуры и кадрового обеспечения. Деловая повестка форума затронет стратегические вопросы федерального значения. При поддержке министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики состоится серия тематических сессий, посвященных развитию опорных городов Арктической зоны РФ. При поддержке госкорпорации "Росатом" пройдет большая конференция по Северному морскому пути.
https://ria.ru/20231110/arktika-1908514654.html
https://ria.ru/20240722/pentagon-1961336278.html
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россия, арктика, архангельск, николай патрушев, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Арктика, Архангельск, Николай Патрушев, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Патрушев призвал укреплять присутствие в Арктике

Патрушев: России важно выполнять масштабные инфраструктурные проекты в Арктике

© iStock.com / piola666Ветрогенераторы в Арктике
Ветрогенераторы в Арктике - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© iStock.com / piola666
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. России важно укреплять свое присутствие в Арктике, выполнять там масштабные инфраструктурные проекты, но при этом надо сохранить хрупкую уникальную местную природу, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики.
Вопросам освоения и гармоничного развития Арктики уделяется приоритетное внимание государства, напомнил Патрушев в приветствии участникам форума "Арктика-Регионы" в Архангельске.
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Президент РФ Владимир Путин поставил новые задачи в сфере обеспечения безопасности в Арктике, расширения международного взаимовыгодного сотрудничества, поступательного наращивания мощностей промышленных предприятий, формирования на базе Северного морского пути конкурентоспособной на мировом рынке национальной транспортной коммуникации, отметил Патрушев.
"Нам важно укреплять свое присутствие в регионе, реализовывать масштабные инфраструктурные проекты, поддерживать научно-исследовательские инициативы. При этом необходимо сохранить хрупкую уникальную природу приполярных территорий", - подчеркнул помощник главы государства.
Достижение стратегических целей в Арктике напрямую зависит от совместной слаженной работы органов власти, бизнеса, научных организаций, энергичных и неравнодушных людей, которыми славится наша страна, отметил он.
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Патрушев пожелал участникам форума продуктивной работы, выработки решений, способствующих сохранению лидирующей позиции России в Арктике, социально-экономическому развитию Арктической зоны РФ, улучшению условий проживания населения северных городов и поселков.
Второй форум "Арктика – Регионы" пройдет в Архангельске 8-9 августа. Организатор форума – правительство Архангельской области. Планируется, что мероприятие станет дискуссионной площадкой для выработки совместных решений по эффективному развитию судоходства и морской логистики по Северному морскому пути, строительству и ремонту арктического флота, модернизации портовой инфраструктуры и кадрового обеспечения.
Деловая повестка форума затронет стратегические вопросы федерального значения. При поддержке министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики состоится серия тематических сессий, посвященных развитию опорных городов Арктической зоны РФ. При поддержке госкорпорации "Росатом" пройдет большая конференция по Северному морскому пути.
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РоссияАрктикаАрхангельскНиколай ПатрушевВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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