https://ria.ru/20240808/arktika-1964823568.html

Патрушев призвал укреплять присутствие в Арктике

Патрушев призвал укреплять присутствие в Арктике - РИА Новости, 08.08.2024

Патрушев призвал укреплять присутствие в Арктике

России важно укреплять свое присутствие в Арктике, выполнять там масштабные инфраструктурные проекты, но при этом надо сохранить хрупкую уникальную местную... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T09:04

2024-08-08T09:04

2024-08-08T09:04

россия

арктика

архангельск

николай патрушев

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. России важно укреплять свое присутствие в Арктике, выполнять там масштабные инфраструктурные проекты, но при этом надо сохранить хрупкую уникальную местную природу, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики. Вопросам освоения и гармоничного развития Арктики уделяется приоритетное внимание государства, напомнил Патрушев в приветствии участникам форума "Арктика-Регионы" в Архангельске. Президент РФ Владимир Путин поставил новые задачи в сфере обеспечения безопасности в Арктике, расширения международного взаимовыгодного сотрудничества, поступательного наращивания мощностей промышленных предприятий, формирования на базе Северного морского пути конкурентоспособной на мировом рынке национальной транспортной коммуникации, отметил Патрушев. "Нам важно укреплять свое присутствие в регионе, реализовывать масштабные инфраструктурные проекты, поддерживать научно-исследовательские инициативы. При этом необходимо сохранить хрупкую уникальную природу приполярных территорий", - подчеркнул помощник главы государства. Достижение стратегических целей в Арктике напрямую зависит от совместной слаженной работы органов власти, бизнеса, научных организаций, энергичных и неравнодушных людей, которыми славится наша страна, отметил он. Патрушев пожелал участникам форума продуктивной работы, выработки решений, способствующих сохранению лидирующей позиции России в Арктике, социально-экономическому развитию Арктической зоны РФ, улучшению условий проживания населения северных городов и поселков. Второй форум "Арктика – Регионы" пройдет в Архангельске 8-9 августа. Организатор форума – правительство Архангельской области. Планируется, что мероприятие станет дискуссионной площадкой для выработки совместных решений по эффективному развитию судоходства и морской логистики по Северному морскому пути, строительству и ремонту арктического флота, модернизации портовой инфраструктуры и кадрового обеспечения. Деловая повестка форума затронет стратегические вопросы федерального значения. При поддержке министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики состоится серия тематических сессий, посвященных развитию опорных городов Арктической зоны РФ. При поддержке госкорпорации "Росатом" пройдет большая конференция по Северному морскому пути.

https://ria.ru/20231110/arktika-1908514654.html

https://ria.ru/20240722/pentagon-1961336278.html

https://ria.ru/20240415/arktika-1940127696.html

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архангельск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, арктика, архангельск, николай патрушев, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"